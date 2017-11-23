Стала известна погода в выходные 23.11.2017, 16:16

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси ожидаются кратковременные дожди.

В середине текущей недели температурный фон немного понизился и вполне соответствует климатической норме, но уже в ближайшие дни на территорию Беларуси начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы. Об этом сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 24 ноября, погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, существенные осадки не ожидаются. Местами прогнозируется туман, слабый гололед, ночью на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем от минус 1 до плюс 5. По юго-западу страны будет теплее: максимальные температуры во второй половине дня достигнут отметок 8 градусов тепла.

В субботу, 25 ноября, на территорию страны распространится умеренно теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, лишь по юго-востоку страны при прояснениях воздух охладится до минус 5. Температура воздуха днем будет от нуля до 6 градусов тепла, в юго-западных районах повысится до плюс 9.

В воскресенье, 26 ноября, погоду в республике будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем - 2-8 градусов тепла.

В понедельник, 27 ноября, территория Беларусь останется под влиянием медленно смещающихся на восток страны фронтальных разделов, за которыми начнет поступать более прохладный воздух. Ночью на большей части территории, днем по востоку республики ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем от нуля до 5 тепла.

Во вторник, 28 ноября, по востоку республики, а днем и в западных районах страны прогнозируются кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ожидается слабый туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 4 тепла.