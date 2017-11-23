Евгений Ливянт: Люди выступили против нового кодекса об образовании 23.11.2017, 16:40

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Фото: Reuters

Нельзя руководить образованием «кавалерийскими наскоками».

23 ноября в «палате представителей» должны были получить проект кодекса об образовании. На 29 ноября были назначены слушания по новому документу. Но ни кодекса, ни слушаний «депутаты» не увидели. Все отменили, пишет Еврорадио.

По мнению репетитора Евгения Ливянта, в министерстве образования, вероятно, осознали, что нельзя руководить образованием как прежде «кавалерийскими наскоками». Свою роль сыграла и волна недовольства учителей, родителей, общественности:

«Я думаю, что роль сыграло то, что люди не стали молчать. Раньше, услышав про очередные безумные планы изменений в системе образования, все молчали и ждали, надеясь, что пронесёт, что руководители системы образования одумаются.

А потом было уже поздно. А теперь впервые люди не стали дожидаться развития событий и заговорили о том, что изменения, которые нам предлагают, приведут к ещё большему кризису в школе. Это произошло впервые. Конечно, мы не знаем всех подковерных игр, и не знаем достоверно, что повлияло».

Больше всего, по мнению репетитора, вызывают беспокойство неопределенность с экзаменами в гимназию: пока нет изменений в кодексе, непонятно, отменят их или нет. А это значит, что родителям и детям пока непонятно, нужно ли готовиться к этим экзаменам.

Раньше министерство образования анонсировало изменения: экзамены в гимназию после 4 класса собирались отменить, а образовательные программы гимназий заменить на обычные школьные. Это и вызвало волну негодования среди учителей и родителей учеников.