Опрос: Более 70% испанцев - cторонники единства страны 1 23.11.2017, 16:54

В самой Каталонии число сторонников отделения и противников примерно равное.

В Испании 71,1% опрошенных выступают против независимости Каталонии. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра My Word по заказу радиостанции Cadena Ser. На вопрос: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством?" 71,1% респондентов заявили, что они против, за - 10,1%, пишет rbc.ua.

При этом в самой Каталонии число сторонников и противников примерно равное: 40,2% - против, 39,2% - за. Кроме того, 25% опрошенных испанцев считают, что решение каталонского вопроса возможно путем проведения референдума, согласованного с центральными властями, однако в самой Каталонии такого мнения придерживаются 48,9%. Напомним, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что новые региональные выборы в Каталонии пройдут 21 декабря. Кроме того, согласно опросу, граждане Каталонии склоняются к поддержке партий, выступающих против независимости региона. Поддержка партий, требующих независимости региона, снизилась с 47,7% до 43,4%.