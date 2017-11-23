Чем Беларусь опасна для Украины 1 Игорь Федык

23.11.2017, 17:08

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Игорь Федык

Лукашенко устраивает провокации с подачи Кремля.

В последнее время Россия все чаще стала использовать Беларусь для провокаций против Украины. Один из последних примеров - задержание белорусским КГБ украинского журналиста Павла Шаройко и директора украинского предприятия Александра Скибы, за которыми четко просматривается рука Москвы. Данный факт стал очередным свидетельством того, что многие решения Минска, особенно, что касается Украины, на самом деле разрабатываются и принимаются в Москве, что говорит о том, что из-за полной зависимости ключевых секторов белорусской экономики от России и контроля Кремля над силовыми органами страны, Беларусь фактически превратилась в российского вассала со всеми вытекающими, как для Украины, так и для Запада, последствиями.

Украинский журналист Павел Шаройко был задержан белорусским КГБ в Минске 25 октября. Во время задержания, ему было предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в «шпионаже» («Интерфакс-Украина»). О том, что за этим стоит не кто иной, как российское ФСБ, говорит характер самой акции, которую провели белорусские спецслужбы. В частности, украинскому журналисту был подставлен штатный корреспондент корпункта российской телекомпании НТВ в Беларуси, который должен был передать ему материалы, в которых говорилось о якобы согласии белорусских властей на использование территории Беларуси и белорусской армии для ведения войны на стороне России против Украины (lb.ua). Российские спецслужбы, таким образом надеялись, что украинская сторона, получив такой материал, должна немедленно отреагировать, и тем самым обострить двусторонние украинско-белорусские отношения.

Вслед за этим, 16 ноября на территории Беларуси исчез еще один гражданин Украины - руководитель ОАО «Завод утяжелителей» Александр Скиба. Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в белорусский МИД, в котором выразило просьбу сообщить о причинах, обстоятельствах задержания, месте и условиях содержания украинского гражданина (Радіо Свобода).

Следует отметить, что это уже не первые случаи антиукраинских провокаций Кремля с территории Беларуси. Первые из них были зафиксированы весной этого года, накануне и во время проведения в Беларуси «Марша рассерженных белорусов». Тогда параллельно с экономическим и политическим давлением Москвы на Минск, кремлевская пропаганда начала готовить белорусское общество не только к серьезному кризису в двусторонних отношениях, но и к возможной смене правящего в стране режима. В информационном пространстве Беларуси запускалась тема, что в стране реализуется сценарий белорусского Майдана (Regnum). А для того, чтобы продемонстрировать белорусскому обществу то, что ждет страну в случае, если руководство государства так и не «образумится», на якобы белорусских интернет-ресурсах приводился пример соседней Украины (belvpo.com).

Еще одним примером антиукраинской пропаганды стал показ 6 марта на телеканале «Беларусь-1» сюжета под названием «Звонок другу», в котором большую часть времени было уделено сравнению мирных демонстраций в Беларуси с событиями в Украине, и исключительно в негативном ключе, за которым нетрудно разглядеть достаточно известный почерк кремлевской пропаганды (tvr.by).

Отработанный механизм провокаций

Далее были такие провокации:

- постановочный «прорыв» украинско-белорусской границы, который должен был создать резонанс в информационном пространстве Беларуси для дальнейшего обвинения Украины в дестабилизации обстановки в соседнем государстве (belta.by);

- обвинение Александром Лукашенко Украины в подготовке боевиков для дестабилизации обстановки в его стране (belta.by);

- заявления белорусских спецслужб о наличии у них информации о планах по переброске в Беларусь боевиков из Украины (belta.by);

- размещение в белорусских СМИ информации о причастности украинских дипломатов и политиков к переброске групп украинских националистов, ветеранов АТО в Беларусь на «День Воли» (sozh.info).

Позже, 25 августа этого года, российскими спецслужбами на территории Беларуси был похищен гражданин Украины Павел Гриб. А уже 7 сентября украинский МИД сообщил, что Павел Гриб находится в СИЗО российского Краснодара и его обвиняют в терроризме (pravda.com.ua). Это был не первый случай задержания украинских граждан на территории соседнего государства. Однако, если для журналиста Виталия Сизова (Korrespondent) и писателя Сергея Жадана (Glavcom), к счастью, все обошлось «просто» и требованием немедленно покинуть территорию Беларуси, то Павлу Грибу «светит» лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ситуация с Павлом Грибом показательна и потому, что впервые на территории Беларуси российские спецслужбы провели операцию без согласования с местными коллегами. Очевидно, что спецоперация российских спецслужб стала настоящим сюрпризом для официального Минска, который явно не ожидал такого «подарка» от своего стратегического союзника, да и еще накануне учений «Запад-2017», и долго не мог объяснить этот инцидент (zn.ua).

О том, что за указанными провокациями стоит именно Кремль, говорят также и аналогичные акции, которые он ранее проводил против украинских граждан на территории России и оккупированных ею регионов Украины. Задержание российским ФСБ украинского журналиста Романа Сущенко (Ukrinform), украинских «диверсантов» в Крыму (Korrespondent), похищения украинских пограничников (espreso.tv) и других граждан Украины, говорят, что в этих, а также белорусских провокациях, один заказчик и исполнитель.

Отдельно следует отметить и российско-белорусские учения «Запад-2017», анализ которых показал, что главной целью маневров была отработка операции на Западном стратегическом направлении группировкой войск cоюзного государства России-Беларуси по единому плану и единым командованием, которое осуществлялось Генштабом России. Иными словами, Кремль проверял, насколько в военно-стратегическом плане Беларусь является интегрированной в военную машину России.

Наряду с этим Беларусь в отношениях с Украиной и в дальнейшем продолжает пытаться позиционировать себя, как нейтральная и заинтересована в решении украинско-российского конфликта сторона. В частности, недавно глава МИД Беларуси Владимир Макей на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что его страна заинтересована, чтобы на востоке Украины как можно скорее установился «мир, стабильность, и спокойствие» и для этого она готова принять участие в миротворческом контингенте на Донбассе (UNIAN). Однако учитывая контроль Кремля над белорусскими силовыми органами, нашпигованными сотрудниками российских ФСБ и ГРУ, миротворческий контингент союзного с РФ государства будет мало чем отличаться от российских миротворцев, которые Кремль пытается сегодня навязать Украине.

Что интересно, накануне объявления своей миротворческой инициативы Беларусь выступила против обновленной резолюции ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Тем самым показав непоследовательность в своих отношениях с Украиной и последовательность в отношениях с Кремлем. Комментируя такой шаг Минска, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко тогда отметила следующее: «Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило «нейтральности» для иной от РФ позиции» (espreso.tv).

В целом, следует отметить, что Россия продолжает проводить систематические провокации против Украины с использованием Беларуси. В настоящее время можно сказать, что Кремль уже имеет отработанный механизм таких провокаций, который в дальнейшем будет использоваться все чаще. В перспективе не исключено использование белорусской территории для провокаций и против граждан стран Запада - журналистов, правозащитников, дипломатов и тому подобное. Ведь это один из самых перспективных направлений гибридной агрессии России в регионе Центрально-Восточной Европы, поскольку с минимальным использованием ресурсов позволяет оторвать Александра Лукашенко от остального цивилизованного мира и максимально привязать его к Москве. И сегодня белорусские власти не имеют никаких шансов этому помешать.

Игорь Федык, Центр исследования армии, конверсии и разоружения, радио «Свобода»