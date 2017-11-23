Белорусская система налогообложения - самая сложная среди стран-соседей 1 23.11.2017, 17:20

У соседей Беларуси позиции в рейтинге налогообложения более предпочтительные.

Об этом говорится в сообщении аудиторской компании PricewaterhouseCoopers по результатам глобального исследования, проведенного группой Всемирного банка и PwС системы налогообложения в 190 странах, пишет thinktanks.by.

У соседей Беларуси позиции более предпочтительные. Так Латвия в рейтинге Paying Taxes оказалась на 13-м месте, Литва – на 18-м, Украина - на 43-м, Польша – на 51-м, а Россия – на 52-м месте.

При этом количество налоговых платежей в Беларуси относительно небольшое и составляет 7. В Евросоюзе этот показатель - 12, в Восточной Европе и Центральной Азии - 16,2, в мире - 24.

А вот средняя эффективная ставка налогов от прибыли до обложения налогом составляет 52,9%, тогда как в ЕС она составляет 39,6%, а в среднем по миру - 40,5%. По данному показателю Беларусь в регионе Восточной Европы и Центральной Азии занимает предпоследнее место. На последнем с показателем 65,2% оказался Таджикистан.

Исследование "Налогообложение 2018" является одной из составляющих исследования Мирового банка "Ведение бизнеса 2018" ("Doing Business 2018").

При подготовке исследования "Налогообложение 2018" анализировались все обязательные налоги и взносы, которые компания (как представитель среднего бизнеса) должна заплатить в течение соответствующего года, а также практические аспекты такой уплаты.

Анализируемые налоги и сборы включают, в том числе, налог на прибыль предприятий, сборы по социальному страхованию и налоги на доход наемных работников, налоги на имущество, а также прочие налоги, применимые к компании-представителю среднего бизнеса в каждой стране.

PwC участвует в подготовке исследования в течение последних 12 лет на условиях pro-bono.