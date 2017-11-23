Католические епископы Беларуси готовятся к встрече с Папой Римским 23.11.2017, 17:38

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Визит белорусских епископов в Рим станет четвертым по счету в истории современной Беларуси.

Об этом было объявлено 22 ноября в Риме во время 67-го пленарного заседания епископата, сообщает catholic.by.

Визит белорусских епископов в Рим в рамках аd limina Apostolorum станет четвертым по счету в истории современной Беларуси. Последний раз такой визит состоялся в 2009 году.

Кульминацией визита станет встреча с Папой Римским. В 2017 году Понтифик внес изменения в протокол визитов Ad limina – теперь встречи епископов с Понтификом происходят за закрытыми дверями.

«Нам нужно представить свой Костел: кто мы такие, откуда прибыли, как мы живем, какие проблемы существуют? Мы говорим открыто о наших проблемах. Например, тот же вопрос подписания конкордата или соглашения между Конференцией Епископов и государством”, – поясняет митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич цель будущей поездки.

Во время визита епископы будут совершать Мессу в четырех больших римских базиликах: святого Петра, святого Павла за стенами, святого Иоанна Латеранского и святой Марии Великой (Санта-Мария-Маджоре).