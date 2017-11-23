Литва внесла в «список Магнитского» 44 человека 23.11.2017, 18:41

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Фото: DELFI

В «список Магнитского» внесены в основном россияне.

Сейм Литвы проголосовал за включение 44 человек в перечень лиц с запретом въезда в страну, предусмотренного так называемым «законом Магнитского».

Об этом сообщает издание Diena.

За соответствующую резолюцию проголосовали 83 депутата, ни один парламентарий не голосовал против, один - воздержался.

«Этой резолюцией я хочу призвать правительство включить в черный список лиц, которые особенно приложились к убийству Сергея Магнитского. Тогда у нас действительно будет список Магнитского», - заявил депутат-консерватор Габриелюс Ландсбергис.

В список включены в основном граждане РФ, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель председателя Следственного комитета при МВД генерал-майор Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров и другие лица.

В то же время председатель комитета по иностранным делам Сейма Юозас Брянатонис отметил, что все перечисленные в списке люди уже внесены в действующий список лиц, которым запрещен въезд в Литву.

Напомним, 16 ноября парламент Литвы принял так называемый «Закон Магнитского», запрещающий въезд иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека. Литва стала четвертой страной в мире, принявшей такой закон.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 фамилий.