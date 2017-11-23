Стереотипы о разных странах, в которые почти все верят 2 23.11.2017, 19:17

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Стереотипы давно живут у нас в подсознании, и расстаться с ними не так уж просто.

AdMe.ru собрал самые популярные стереотипы, которые сразу приходят в голову при упоминании той или иной страны. Но оказалось, что они сильно устарели, а то и вовсе никогда не были правдой.

Испания

Коррида — главный и любимый спорт испанцев

Испанцам бы не понравилось такое мнение, потому что, во-первых, любимый спорт — это футбол, а коррида — это вообще не спорт. Она действительно имеет большое значение для страны, но как историческое наследие прошлого.

Ежегодные опросы показывают, что более 60 % испанцев отрицательно относятся к корриде и считают ее бессмысленной жестокостью. Но открыто выступать за запрет решается менее 40 %. Во многих районах страны коррида запрещена, в частности, в Каталонии она не проводится с 2011 года. А в тех районах, где коррида все еще разрешена, испанцы «голосуют ногами» — посещение резко снизилось, а власти сократили финансирование.

Великобритания

«Овсянка, сэр!» и five o’clock

Традиционный английский завтрак — это совсем не каша. На самом деле в него входят яичница, сосиски, фасоль, грибы, помидоры, а для тех, кто выдержал, — тосты с соленым маслом. Миф об овсянке тянется из XX века, когда шотландская овсянка поставлялась на экспорт в привлекательной упаковке.

Что касается чая, то пресловутый five o’clock уже давно не соблюдается. Он может быть накрыт для туристов в кафе или стать частью высокопоставленного приема. В обычной жизни англичане не перестали любить чай, но кофе любят не меньше. И если чай — это больше домашний напиток, то в кафе англичанин скорее закажет кофе.

Япония

Самое популярное блюдо — суши

То, что японцы практически не едят суши в виде привычных нам роллов, остальной мир уже усвоил. Комочек риса с рыбой — традиционный вид суши для японца, а любимый многими ролл «Калифорния» если и найдется во всей огромной стране, то только в заведениях для туристов. Хотя придумал его все же японец. В 1973 году Итиро Масита, шеф-повар ресторана Tokyo Kaikan в Лос-Анджелесе, решил популяризировать суши в Америке, и это ему удалось!

Но факт, что суши — это вообще редкий гость на столе среднестатистического японца, принять сложно. Самое популярное блюдо в Японии — лапша рамен. Такой суп большинство японцев предпочтут съесть даже на завтрак. Ведь утро надо начинать с сытной еды!

Нидерланды

Все голландцы любят дурманящие вещества, в стране официально разрешены наркотики

Голландцы думают с точностью до наоборот, особенно в Амстердаме, — все туристы приезжают сюда за травкой и доступными удовольствиями. Но только около 5,4 % жителей страны регулярно дурманят себя, что ниже среднего показателя по Европе — 6,8 %. А многие нидерландцы вообще считают ниже своего достоинства курить травку. Голландцы фанатично озабочены своим здоровьем, а держать себя в форме помогают наличие велосипедов и занятия бегом.

Не стоит верить в миф о «вседозволенности» — за хранение и распространение наркотиков здесь несут такое же серьезное наказание, как и в других странах. Власти четко разделили понятия «тяжелых» и «легких» наркотиков. Легкие наркотики продаются в специализированных точках, но продажа строго ограничена. Нелицензированная продажа марихуаны и гашиша или хранение наркотиков в крупных размерах также караются законом.

Швеция

Карлсон — самый известный сказочный персонаж

Карлсон — популярнейший сказочный персонаж за пределами Швеции, и многие туристы, приезжая в страну, надеются найти сувениры с ним на каждом шагу. Но не тут-то было. Шведы не любят Карлсона за скверный характер и считают, что он подает плохой пример детям. Зато в Швеции обожают Пеппи Длинныйчулок — веселую и добрую девочку. Всех героев Астрид Линдгрен можно увидеть в музее Юнибаккен.

В рунете до сих пор можно встретить ложную информацию, на которую попадаются туристы, — о том, что домик Карлсона находится на крыше бывшего дома писательницы. Его там нет и никогда не было, а фото домика сделано в одном из дворов Санкт-Петербурга.

Австралия

Столица страны — Сидней

Крупные города Австралии всех сбивают с толку, и с ходу назвать столицу страны сможет не каждый. Сидней и Мельбурн затмили Канберру, однако столицей является именно этот город.

Еще одно распространенное суждение об Австралии — там вечное лето и очень много опасных ядовитых существ. Но климат здесь на любой вкус — в Австралии 6 климатических поясов, а в определенных районах страны бывает ощутимо холодно — около 0 °C.

Ядовитые существа, конечно, живут в Австралии, но их опасность для человека преувеличена. От укуса паука никто не погибал с 1979 года, а самого опасного моллюска — географического конуса — еще нужно поискать.

Мексика

Бедная и опасная страна

Благодаря американским фильмам мы представляем Мексику довольно подозрительной и небогатой страной, где орудуют наркоторговцы.Относительно опасные регионы действительно существуют в Мексике, преимущественно на границе с США.

Большая же часть Мексики и ее курорты очень гостеприимны, а жители — добродушны. Что касается благосостояния страны, то ему завидуют многие американцы. В отдельных областях Мексики уровень жизни и социального обеспечения давно обогнал США. Поэтому возникла новая тенденция — некоторые американцы на пенсии стараются переехать в Мексику: пенсии здесь гораздо выше, а налоги при этом меньше.

Эстония

Эстонцы медлительны и медленно разговаривают

Ритм жизни в маленькой Эстонии действительно довольно размеренный, но это не значит, что эстонцы медлительны. Они просто никуда не несутся сломя голову в повседневной жизни. Что же касается темпа речи, то по лингвистическим меркам они те еще болтуны. Эстонцы говорят быстрее финнов и примерно в том же темпе, что и американцы, а ощущение замедленности речи возникает из-за частых сдвоенных гласных в эстонском языке. Они как бы делят слово на две части, а ухо фиксирует паузу в речи.

Франция

Французы — поклонники изысканных блюд и не едят фастфуд

Многие французы такие поджарые, потому что уделяют большое внимание трапезе и тому, что едят. В современном мире это в равной степени касается всех людей, следящих за здоровьем, независимо от страны. А вот «вирус фастфуда» во Францию уже проник. Если раньше государство не приветствовало и не финансировало открытие ресторанов быстрого питания, то теперь в законах наступило послабление. Статистика последних лет показывает, что выручка таких ресторанов в несколько раз превышает прибыль традиционных заведений.

Монголия

Сплошная степь и опасна для путешествий

Для многих людей Монголия — это какое-то белое пятно на карте: так мало о ней известно. И конечно, поездки по глухой степи чреваты неприятными приключениями. Большую часть страны действительно занимают степные просторы, а многие монголы до сих пор являются кочевниками. Однако большие города, особенно столица Улан-Батор, живут современной жизнью, которая не слишком разнится с остальным миром. Монголы пока не избалованы туристами, поэтому относятся к ним максимально доброжелательно. Экскурсии по степям часто сопровождают проводники, но и без них кочевники с удовольствием показывают свой быт, угощают и размещают гостей.

Канада

Всегда холодно

В представлении иностранцев, далекая Канада часто ассоциируется с ушанками и медведями.

Северная территория Канады действительно постоянно покрыта снегом, но 90 % жителей проживают на юге страны, на границе с США. И в этой части Канады все четыре времени года ярко выражены. Теплая весна и жаркое лето — прекрасной погодой канадцы могут насладиться в полной мере: в Торонто и Монреале, например, летняя температура достигает +30 °C.

Что же касается суровых зим, то например жители Ванкувера редко видят снег — зима здесь больше дождливая. За снегом добро пожаловать в Торонто и другие города, где зима посерьезней.