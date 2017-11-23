«Мозговой центр» администрации Трампа призвал предоставить оружие Украине 23.11.2017, 19:22

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Влиятельный американский аналитический центр Heritage Foundation обнародовал доклад по Украине.

Влиятельный американский аналитический центр Heritage Foundation, который ряд обозревателей и СМИ называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, обнародовал доклад с призывом предоставить оружие Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять ли продажу американского оружия, включая новейшее противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту», - говорится в докладе.

«Народ Украины показал преданность трансатлантическому сообществу, и США должны предоставить украинцам новейшее вооружение и другие тактические средства, например, безопасные средства коммуникации. Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершению агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего будет зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ», - говорится в коротком итоге доклада, обнародованном Heritage Foundation.

Помимо приведенных выше предложений по вооружению Украины, документ предлагает позволить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях.

Автором документа выступил Люк Коффи, директор Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.