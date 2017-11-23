В центре Борисова футбольные фанаты устроили драку 2 23.11.2017, 19:32

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Фото: onliner.by

Сегодня БАТЭ сыграет с сербской «Црвеной Звездой» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

За драку в центре Борисова 11 человек доставлены в милицию, сообщил БелТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Сегодня около 16.00 за нарушение общественного порядка у кафе в центральной части Борисова были доставлены в РОВД 11 человек.

«По предварительной информации, это футбольные болельщики. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В их отношении проводится разбирательство», - проинформировал Евгений Сачек.

Не исключено, что задержанные - болельщики сербского клуба «Црвена Звезда», который сегодня в матче группового раунда Лиги Европы сыграет на «Борисов-Арене» с БАТЭ. Матч начнется в 21:00 по белорусскому времени.