В Донецке на военных объектах прогремели взрывы 23.11.2017, 19:58

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Эти события связывают с беспорядками в Луганске.

Во временно оккупированном Донецке 23 ноября прогремели взрывы на военных объектах, есть погибшие.

Об этом «Укринформу» сообщил информированный источник.

«Сегодня ночью в Донецке на двух военных объектах прогремели взрывы. Есть погибшие. Захарченко запретил чиновникам комментировать события и предупредил о предотвращении утечки информации в СМИ», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, эти события связывают с беспорядками в Луганске. Отдельные аналитики оценивают противостояния в «ЛНР» как попытку «выяснить отношения между ГРУ ГШ МО РФ (им подконтролен Игорь Плотницкий - предводитель террористической группировки «ЛНР» - ред.) и ФСБ РФ (влияют на Леонида Пасечника (глава «МГБ» «ЛНР») и Игоря Корнета (глава «МВД» «ЛНР» - ред.)».

Также предполагается, что со временем могут иметь место проявления противостояния российских силовиков в Донецке.

Как сообщал «Укринформ», в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) произошло обострение ситуации, связанное с борьбой за власть между преступными группировками «главы ЛНР» Игоря Плотницкого и «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета. По мнению экспертов, этот конфликт стал следствием противостояния различных групп влияния в России: ФСБ РФ, которая курирует Корнета и других силовиков, и помощника президента РФ Владислава Суркова (а также Главного разведуправления Генштаба РФ), который стоит за Плотницким.

По данным группы «Информационное сопротивление», противостояние российских силовиков между собой в Луганске перекинулось в так называемую «ДНР».