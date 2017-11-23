Илон Маск на спор построил самое большое хранилище энергии 23.11.2017, 20:06

Илон Маск

Основатель компании Tesla успел построить станцию хранения энергии меньше, чем за сто дней.

К первому декабря ее планируют запустить, пишет Mashable.

Штат Южная Австралия регулярно страдает от перебоев электричества и нехватки энергии. Жители периодически остаются без света из-за неблагоприятных погодных условий.

В марте этого года компания Tesla предложила построить для штата станцию хранения энергии. Австралийский миллиардер Майк Кэннон Брукс предложил пари Илону Маску: либо Tesla строит станцию на 100 мегаватт за 100 дней со дня заключения контракта, либо австралийские власти смогут за нее не платить. Маск принял вызов.

Фото: TIMOTHY ARTMAN/TESLA

Отсчет начали 29 сентября. Сегодня глава Tesla объявил, что стройка закончена — прошло значительно меньше ста дней. Сейчас станция проходит испытания, запустить ее планируют к 1 декабря.

Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you? — Elon Musk (@elonmusk) 10 марта 2017 г.

Система получила название Powerpack, она может обеспечить энергией 30 тысяч домов. Ее стоимость, по оценкам, составляет до 50 миллионов долларов США.

Премьер Южной Австралии Джей Уэзерхил (Jay Weatherhill) назвал ее «крупнейшим литий-ионным аккумулятором в мире».