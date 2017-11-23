Александр Невзоров: «ДНР» захватила «ЛНР» 3 23.11.2017, 20:20

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Александр Невзоров

Террористы «ЛНР» и «ДНР» начали уничтожать друг друга, как пауки в банке.

В результате переворота в Луганске может победить любая группировка боевиков, поскольку фамилии главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, "министра внутренних дел" Игоря Корнета и "главы ДНР" Александра Захарченко абсолютно ничего не означают. Такое мнение высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский публицист Александр Невзоров, передает gordonua.com.

"В реальности там "ДНР" захватила "ЛНР". Об этом не говорят, но там уже, в общем, довольно много трупов… Да-да, там все это происходит с боями и с поножовщиной", – рассказал он.

Публицист отметил, что Плотницкий отправлял неугодных ему людей "в кутузку", а наутро их находили "уже повешенными в этой же кутузке".

"Там все происходит очень жестко. Они друг друга начали уничтожать. И все это, конечно, напоминает пауков в банке", – подчеркнул Невзоров.

Он посоветовал брать пример с энтомолога Элтрингема, который собирал в огромных банках колонии пауков и наблюдал за тем, как пауки едят друг друга.

"Будучи очень вежливым человеком, проходя в свой кабинет мимо этих банок, наблюдая за тем, как пауки друг друга пожирают, он всегда говорил: "Приятного аппетита!" И давайте мы с вами подхватим эту замечательную тенденцию и тоже скажем террористам "ДНР" и "ЛНР": "Приятного аппетита!" – продолжил публицист.

Невзоров отметил, что Плотницкий, Корнет и Захарченко являются лишь обозначением "финансовых уголовных потоков, возможностей распиловки и оттягивания себе денег на гуманитарной помощи".

"Это, скажем так, примитивные уголовные интересы, а совсем не люди и совсем не политики", – подытожил он.

По данным "Новой газеты", 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания. В Луганске отключили телевидение и мобильную связь, также возникли перебои с электричеством.

Сам Плотницкий заявил, что руководство "МВД ЛНР" является нелегитимным, а Корнет отстранен.

22 ноября сепаратистское издание "Русская весна" со ссылкой на источник в "силовых структурах" сообщило, что Плотницкий заблокирован в подвальных помещениях здания Луганской ОГА.

23 ноября, по данным "Новой газеты", Плотницкий покинул территорию Луганска. По информации издания, в кортеже с Плотницким уехали руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, "глава телерадиокомпании ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

По словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, Плотницкий находится в России.