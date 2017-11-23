Жена Александра Прокопенко: Саша был самородок, такой же, как и Высоцкий 1 23.11.2017, 20:36

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Жена легендарного белорусского футболиста рассказала о характере мужа.

Жена легендарного белорусского футболиста Александра Прокопенко Наталья в интервью «Прессболу» рассказала о характере мужа.

- Человек стал легендой.

-Но ведь не за счет водки, верно? Он был просто самородок. Такой же, как и Высоцкий.

- Мне кажется, что, выпивая, он раскрепощался.

- Да. Саша страдал от детской травмы: когда-то на него упал стол, и он испугался. Часто в компании силился что-то сказать, затем выдыхал: «Пфф…» И я понимала, что ему надо помочь.

- Как?

- Я всегда знала, что он хочет сказать. У него вообще своеобразный язык был, много выражений образных. Сейчас вспомню… «Мама, не горюй!» — любил это говорить применительно ко всем случаям в жизни.

В команде его любили все. А почему не любить-то? Саня был и трудяга, и талант в одном лице. Все держал в себе. Но игра такое дело, что трудно остаться бесстрастным. Тогда он начинал ругаться. Но это было таким событием в жизни команды, что все тут же начинали переговариваться: «Тихо! Прокоп ругается!» И что интересно — все его слушали, никто слова поперек не говорил.