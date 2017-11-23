«Шабаны — один из самых неряшливых районов» 11 23.11.2017, 20:50

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Сколько минчан сортирует мусор и где они живут.

Tut.by сравнил ответы чиновника из Мингорисполкома и водителя контейнеровоза и узнал, в каких районах горожане сортируют мусор, а в каких даже дворники выбрасывают все в кучу.

Начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков рассказал, что совсем незначительная часть минчан сортирует мусор.

— Согласно опросам, на постоянной основе раздельным сбором занимаются 10−12% населения, еще часть делает это время от времени. На сегодняшний день собранные раздельным способом вторичные материальные ресурсы составляют около 0,5% от всех коммунальных отходов Минска.

Плашков говорит, что это немного, но все ресурсы, которые были получены от раздельного сбора, возвращаются в хозяйственный оборот и уменьшают вредное воздействие на окружающую среду.

А вот победитель конкурса «Минский мастер — 2017» водитель контейнеровоза Евгений Шиманский рассказал агентству «Минск-Новости», жители каких районов вписываются в эти 10−12%, и приводит свою аналитику.

— Есть районы просто прелесть. Все аккуратно разделено. Чаще всего это в центре города, на проспекте Независимости, улицах Карла Маркса и Октябрьской. А вот Шабаны — один из самых неряшливых районов. Доходит до того, что даже дворники, если их контейнеры переполнены, бросают бытовой мусор в наши. Да и жильцы выходят из подъезда и, не глядя, вываливают пакеты куда придется. Сделаешь замечание, а в ответ: у меня только пластик, хотя в пакете одна бутылка, или откуда я знаю, куда какой мусор?

Шиманский говорит, что своя специфика в Чижовке: если контейнер закрыт, все будет рассортировано. Если крышка открыта — там может оказаться что угодно.