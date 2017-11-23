Умер исполнитель роли Петрухи из «Белого солнца пустыни» 4 23.11.2017, 21:15

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В Петербурге на 68-м году жизни ушел из жизни актер Николай Годовиков.

Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», умер в четверг в Петербурге.

Об этом сообщил ТАСС директор актера Вячеслав Смородинов.

«У него была онкология, но он об этом не знал <…> Он умер неожиданно», - рассказал директор. Смородинов добавил, что в пятницу актера должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею.

Собеседник агентства уточнил, что Годовиков не знал о своей болезни до самой кончины. «Родственники старались ему этого не говорить <…> Но он сам догадывался», - пояснил Смородинов.