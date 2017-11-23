«Дело Веремко»: Чиж повздорил с Румасом 2 23.11.2017, 21:24

3,876

Юрий Чиж

Словесная перепалка между Румасом и Чижом произошла после заседания исполкома АБФФ.

После заседания исполкома АБФФ по «делу Веремко» произошла словесная перепалка между председателем федерации Сергеем Румасом и владельцем минского «Динамо» Юрием Чижом, передает «Триубна».

Заседание созывалось председателем федерации по требованию членов исполкома в соответствии со статьей 5.71 устава ассоциации. Главный пункт повестки: об информировании членов исполкома о результатах рассмотрения дисциплинарными органами санкций в отношении футбольного клуба БАТЭ. Докладчиком выступил глава апелляционного комитета Александр Назаров.

Напомним, ранее апелляционный комитет аннулировал вердикт дисциплинарного комитета АБФФ присудить БАТЭ техническое поражение в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком» (6:0) из-за неправомерной заявки голкипера борисовчан Сергея Веремко и вернул чемпионам три очка.