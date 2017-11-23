В Беловежской пуще обнаружили редкого филина 1 23.11.2017, 21:38

Редкую птицу заметили в Королево-Мостовском лесничестве.

Самый крупный представитель семейства совиных - филин (Bubo bubo) обнаружен в национальном парке "Беловежская пуща", сообщили БелТА в научном отделе нацпарка.

Редкую птицу заметили в Королево-Мостовском лесничестве. Филин (Bubo bubo) занесен в Красную книгу Беларуси и относится ко второй категории национального природоохранного значения. Также вид включен в Приложения к Бернской конвенции и Директивы Европейского союза по охране птиц, в Красные книги России, Украины, Польши, Литвы, Латвии.

Современная численность белорусской популяции филина оценивается в 400-500 пар, что составляет около 4% численности вида в Европе. Филин избегает соседства с человеком и полностью отсутствует в качестве гнездящейся птицы вблизи больших городов. Для гнездования он выбирает глухие и труднодоступные уголки леса. Отличительной особенностью этого представителя совиных являются так называемые уши - направленные в стороны пучки перьев на голове. Длина тела филина составляет 58-78 см, размах крыльев может достигать почти 2 м, масса - до 3 кг.

"В Беловежской пуще особое внимание уделяется охране редких видов растений, животных и сохранению их мест обитания. Для постоянного выполнения этой важной задачи налажена целая система мониторинга за дикой природой, в которой задействованы не только ученые пущи и Академии наук Беларуси, но и работники охраны леса, волонтеры общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны", - отметили в нацпарке.