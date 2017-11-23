Видеофакт: Путин на переговорах в Сочи опрокинул стул Эрдогана 1 23.11.2017, 21:55

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Фото: ЕРА

Президент РФ уронил стул, на котором сидел турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Видео курьеза, который произошел 22 ноября на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи, опубликовало агентство «РИА Новости».

По окончании выступления Путин поднялся, пожал руку Эрдогану и отодвинул его стул, после чего тот с грохотом упал. Стул сразу же поднял человек в штатском.

Переговоры президентов России, Турции и Ирана состоялась в Сочи 22 ноября, по их итогам было согласовано и принято совместное заявление по Сирии.