ЧП для Кремля 1 Роман Цимбалюк, Facebook

23.11.2017, 22:08

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Ситуация в Луганске – это ЧП для Москвы, но по телевизору об этом не говорят.

История в Луганске – это не о российских боевиках. Это результат "государственного строительства" России и ответственность конкретных лиц в Кремле.

В Москве часто любят придумывать, что Майдан в Украине два раза организовывали в посольстве США в Киеве. Если пользоваться такой примитивной логикой, то российским чиновникам нужно официально признать, что американцы – высшая по сравнению с ними раса. Потому как, что бы ни создавалось под эгидой РФ, на практике получается серая зона или просто зона. Без прав, без денег, без перспектив и множеством трупов вокруг. Так всегда куда приходят "освободители", направленные из Москвы.

Ситуация в Луганске – это ЧП для Москвы, но по телевизору об этом не говорят. Хотя был сюжет на Россия-24 о турнире по боксу в Донецке, где мальчик-журналист из местных с украинским акцентом сообщил, что спортсменов "республики" ждут в будущем победы на Олимпиадах и мировых соревнованиях. Хотя "Лебединое озеро" здесь было бы уместней.

Кремль не комментирует ничего. Если не комментирует – это негласное указание не копать и игнорировать тему в России. Игнорировать те самые гордые русскоязычные "республики", которые бросили вызов США и начали стрелять в украинцев. Те самые "республики", за которые сложили головы сотни (тысячи) граждан РФ.

Местные незаконные формирования, которые россияне с любовью называет первым и вторым армейскими корпусами, никогда не подчинялись местным коллаборантам, а управлялись исключительно россиянами. Но даже в такой ситуации Москва создала нечто убогое и нежизнеспособное. Способное существовать только на оккупационных штыках, отравляя всё вокруг.

И эти люди еще возмущаются украинизацией в Украине. Дураков нет, никто не хочет жить, как "новоросы".

Роман Цимбалюк, Facebook