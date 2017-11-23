Белорусы второй раз за год раскупили все билеты на «Ленинград» 23.11.2017, 22:10

За неделю до концерта в 15-тысячной «Минск-Арене» билетов уже нет в продаже.

В следующую пятницу в Минске пройдет второй за этот год концерт группы «Ленинград». За неделю до концерта в 15-тысячную «Минск-Арену» билетов уже нет в продаже. На первый в этом году концерт квитки раскупили за месяц до выступления, передает tut.by.

За всю историю коллектива дважды в год питерцы выступали только в Москве и Санкт-Петербурге. В этот раз Шнуров привезет в Минск не только двухчасовое музыкальное шоу, но и свою выставку — работы в стиле брендреализм (этот стиль музыкант и художник Шнуров провозгласил в 2007 году).