Как изменят жизнь водителей поправки в КоАП? 23.11.2017, 22:18

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За скорость водителей не будут лишать прав, а за забытые документы перестанут штрафовать.

В четверг, 23 ноября, на очередном заседании «палаты представителей» национального собрания были приняты три законопроекта, среди которых — «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях». Законопроект предусматривает изменение ответственности за нарушение некоторых пунктов ПДД.

«Законопроект носит системный характер, затрагивает широкий спектр вопросов ответственности в различных областях правоотношений и в целом призван способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию деловой инициативы», — сообщает пресс-служба «палатки».

Согласно законопроекту, изменения коснулись статьи 18.13 (Превышение скорости движения): повторность по скорости, за которое ранее могли лишить прав, из КоАП исчезает.

Также предлагается внести изменения в ч. 10 ст. 18.14 (Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения). Если сейчас крупный штраф и (или) лишение применяются к водителям, которые создали аварийную обстановку, то предлагается распространить эту же ответственность на всех бесправников.

В проекте закона также нашла свое отражение и другая инициатива МВД: не штрафовать водителей, забывших документы дома, — эту статью предлагают попросту исключить из КоАП.