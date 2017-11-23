Под Гродно почтили память главнокомандующего армией БНР 2 23.11.2017, 22:41

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Накануне 97-летия Слуцкого восстания гродненцы посетили символическую могилу Андрея Якубецкого.

Накануне 97-летия Слуцкого восстания гродненцы посетили символическую могилу майора Белорусской военной комиссии, одного из создателей первого белорусского полка и участника Слуцкого восстания Андрея Якубецкого.

Сведения о жизни деятеля БНР и участника Слуцкого восстания Андрея Якубецкого обрываются в 1944 году. Где он умер и похоронен, неизвестно, сказал историк Алексей Кайрис корреспонденту «Радыё Свабода». Поэтому волонтеры с согласия родных Якубецкого поставили ему мемориальный знак в селе Коптевка Гродненского района, рядом с могилами его отца и брата.

Сымбалічны помнік дзеячу БНР Андрэю Якубецкаму ў Капцёўцы

«Андрей Якубецкий родился в соседней деревне Сухмени. А здесь, на кладбище в Коптёвке, лежат его родные. Он был майором Белорусской военной комиссии, одним из создателей первого белорусского полка, а также участвовал в Слуцком восстании. Якубецкий приехал помочь случчанам и не оставил их в самый трудный момент - оставался с местными бойцами до последнего. Его биография до сих пор толком не изучена, и даже дата смерти указана примерно - после 1944 года».

Гісторык Аляксей Кайрыс

«Радует, что удается находить места, связанные с деятелями БНР и участниками Слуцкого вооруженного восстания. Каждый белорусский патриот теперь может прийти сюда, чтобы почтить одного из своих героев», - говорит общественный активист Денис Ивашин.

Он добавил, что о могилах заслуженных белорусов на Гродненщине известно немного, многие до сих пор заброшены или не идентифицированы.

Дзяніс Івашын

Андрей Якубецкий родился 5 октября 1892 года в деревне Сухмени Гродненского уезда. Воевал на Первой мировой. В 1919-м был избран в Центральный белорусский совет Виленщины и Гродненщины, стал заместителем председателя Белорусской военной комиссии.

В 1920 году Верховная Рада БНР объявила его главнокомандующим Вооруженными силами.

В ноябре 1920-го с группой белорусских офицеров он приехал в Семежево, чтобы поддержать Слуцкое вооруженное восстание. После поражения восстания работал в Вильнюсе.

С мая 1922 году Якубецкий преподавал в Даугавпилсской белорусской гимназии. Там, в Латвии, его обвинили в антиправительственных действиях, но приговор был оправдательным.