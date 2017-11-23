Петр Порошенко: В 90-х король Бельгии спал на полу киевской квартиры 3 23.11.2017, 22:52

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Король Бельгии Филипп

Фото:EPA/JULIEN WARNAND

По словам президента Украины, король вспомнил эту историю во время общения с ним.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал журналистам в Брюсселе историю о том, как король Бельгии Филипп в 1990 году инкогнито посещал Киев, передает liga.net.

По словам Порошенко, король вспомнил об этом событии во время общения с ним.

«Его величество вспомнил 90-й год, когда он инкогнито был несколько дней в Украине, посещал Революцию на граните, спал на полу в обычной киевской квартире», - сказал украинский президент.

Порошенко отметил, что почувствовал очень теплое отношение к Киеву, Украине и украинцам.