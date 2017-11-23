Heritage Foundation: Администрация Трампа не должна медлить с предоставлением Украине оружия 23.11.2017, 23:25

«Мозговой центр» администрации Трампа призвал предоставить оружие Украине.

22 ноября сайт американского аналитического центра Heritage Foundation опубликовал статью директора Центра внешней политики Дугласа и Сары Эллисон Люка Коффи под заголовком "Самооборона: настало время для США поставлять оружие в Украину". Обозреватели называют Heritage Foundation "мозговым центром" администрации президента США Дональда Трампа: издание Politico писало, что представители Heritage отбирали резюме кандидатов на работу в администрации Трампа, а The Washington Post назвала фонд его "ключевым союзником". "Гордон" публикует перевод статьи без сокращений.

В ближайшие недели президент Дональд Трамп решит, одобрить ли продажу Украине вооружений США, в том числе передового противотанкового оружия. Россия вторглась в Украину. Россия незаконно занимает Крым. Россия спровоцировала и теперь поддерживает на востоке Украины сепаратистское движение, которого раньше не существовало. Россия является агрессором, а Украина – жертвой. Каждая страна имеет право на самооборону. Народ Украины проявил приверженность трансатлантическому сообществу, и США должны предоставить украинцам современное оружие и другие тактические средства, в том числе средства защищенной коммуникации. Однако это не следует рассматривать как "серебряную пулю" для разрешения кризиса и прекращения российской агрессии.

Интересы Америки

В интересах Америки, чтобы Украина оставалась независимой и суверенной, а также сохраняла способность выбирать свою собственную судьбу без вмешательства извне.

Украина находится в разгаре национальной борьбы, которая определит ее будущую геополитическую ориентацию – на Запад или на Москву. Результат этой борьбы будет иметь долгосрочные последствия для трансатлантического сообщества и понятия национального суверенитета. С 2014 года почти 5% территории Украины и более половины ее береговой линии пребывают под незаконной российской оккупацией в Крыму 1.

На востоке Украины Россия и поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают войну, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, 23 тыс. были ранены 2, количество внутренне перемещенных лиц достигло почти 1,8 млн 3; война нанесла большой ущерб экономике Украины и замедлила прогресс в углублении связей с трансатлантическим сообществом.

Сражение на Донбассе

Сепаратисты, сражающиеся на востоке Украины, поддерживаются Россией, обучены Россией и Россией же вооружены. Эти солдаты экипированы военным снаряжением и формой с российскими знаками различия. Военная техника, такая как танки Т-72Б3, которых нет на вооружении украинской армии, используется на востоке Украины 4. В эпоху изобилия социальных сетей такое крупное вторжение уже не может быть скрыто от внешнего мира. Нет оснований полагать, что соглашение о прекращении огня будет продолжаться, когда многие такие соглашения потерпели неудачу в прошлом. В этот момент кризиса США должны быть готовы помочь народу Украины защитить себя, отправив жизненно важное оружие и оборудование со всей ответственностью.

Время пришло

До этого времени США предоставили Украине военной техники на сумму около $750 млн, вся она была "нелетальной" 5. Когда США собираются предоставлять партнеру оружие, особенно передовые системы, решение никогда не должно приниматься легкомысленно. В первые дни 2014 года идея поставок передового вооружения США была бы опасна, так как украинские Вооруженные силы были в беспорядке. Однако ситуация с 2014 года резко изменилась. Теперь США должны поставлять оружие в Украину по трем причинам:

Украина имеет право на самооборону. Каждая страна имеет неотъемлемое право на самооборону. В случае Украины Россия является захватчиком и агрессором. Украина является жертвой. Россия явно заинтересована только в эскалации насилия, а не в содействии достижению мира. Различные режимы прекращения огня за эти годы просто дали России и сепаратистам больше времени. Идея о том, что Москва привержена мирному разрешению войны на востоке Украины, является фантастической.

Украина привержена трансатлантическому сообществу. В 2014 году не было ясно, в каком направлении идет Украина. Сейчас это уже не так. Украинский народ показал на улицах Майдана и через урны для голосования на нескольких выборах, что он видит свое будущее как части Запада, а не под властью России. Хотя еще в 2013 году лидеры Украины сдерживали более тесные связи с Западом. С тех пор, как управляемый Россией президент Виктор Янукович покинул свой пост в феврале 2014 года, все изменилось. Нынешний президент Петр Порошенко привержен более тесным связям с Западом и сопротивлению российской агрессии.

Линии фронта относительно стабилизированы. Когда Россия впервые поддержала сепаратистов, ситуация на местах была хаотичной. Никто не знал, как далеко зайдут сепаратисты и когда их остановят. Украинские Вооруженные силы были в беспорядке, и наполнение поля боя передовым западным оружием было бы опасным. Теперь ситуация другая. В настоящее время существует линия фронта и традиционное позиционное поле сражения. Украинские военные продемонстрировали свою способность защищать территорию. Благодаря международному обучению украинские военные профессиональны, они показали свою способность обращаться с современным оружием.

Точные типы необходимого оружия наилучшим образом определят американские и украинские военные эксперты на местах, у них есть подробные знания о ситуации в области безопасности, возможностях украинских военных и возможностях как сепаратистов, так и российских сил, поддерживающих их атаки. В целом для украинских военных срочно необходимо следующее:

Противотанковое/бронебойное оружие (особенно из-за продолжающегося использования сепаратистами российских танков Т-72БМ).

Контрбатарейные радары. Они позволят украинским силам определять происхождение артиллерийских ударов, чтобы быстро реагировать. США уже поставляли эту технику, но ее нужно больше.

Увеличить поставки защищенного коммуникационного оборудования и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это значительно улучшит ситуационную осведомленность на поле боя и координацию эффективных военных действий для противодействия сепаратистским усилиям.

США также должны постоянно оценивать эффективность оборудования, которое они отправляют в Украину. Сложные российские технологии сделали недавно предоставленное оборудование в значительной степени бесполезным. Например, в 2016 году США поставили 72 аналоговых минидрона Raven-R R-11B в Украину стоимостью $12 млн; аналоговые беспилотные летательные аппараты оказались неэффективными в отношении российской военной техники, и многие из них были сбиты или взломаны.

Больше свободы передвижения для американских инструкторов. Вооруженные силы США, участвующие в обучении и наставничестве Вооруженных сил Украины, ограничены территориями к западу от Днепра. Это мешает тренерам США наблюдать за украинскими солдатами на фронтах.

Повышение цены для Москвы

США должны помочь Украине защитить себя. Предоставление оружия и передовых оборонительных возможностей поднимет для Москвы стоимость дальнейшей агрессии. Кроме того, символизм, связанный с предоставлением оружия Украине, не следует преуменьшать – в вопросах международных отношений важны символы. Чтобы обеспечить соблюдение интересов Америки в Украине, США должны:

Поставлять оружие в Украину. Каждая страна имеет право на самооборону. В соответствии с законом об ассигнованиях на национальную оборону от 2016 года, США должны располагать средствами для увеличения своей помощи украинским военным, включая противоракетное, зенитное и стрелковое оружие;

Повышать качество нелетальной поддержки Украины. США обеспечили несмертельную поддержку Украине с 2014 года в виде снаряжения для холодной погоды, военных пайков, радиостанций, противоракетных радаров и БПЛА. Хотя такая поддержка приветствуется, США должны улучшить качество оборудования, которое они предоставляют, особенно с точки зрения надежной связи и более совершенных БПЛА.

Продолжать совместные учения с украинскими войсками. Под руководством США и НАТО учебные маневры на западе Украины помогли создать профессиональную и боеспособную украинскую армию. Это соответствует долгосрочным интересам Америки. Крайне важно, чтобы инструкторы и наставники США получили возможность работать по всей стране и не были ограничены территорией к западу от Днепра. Это поможет США лучше понять требования к обучению Вооруженных сил Украины.

Понять, что оружие – не "серебряная пуля". Разработчики политики США должны понимать, что оружие не является серебряной пулей, которая положит конец кризису в Украине. Предоставление такой материальной базы должно осуществляться только как часть более масштабной стратегии по сдерживанию российских амбиций в регионе 7.

Поддержка Украины

В то время как будущий успех Украины будет в значительной степени опираться на плечи самих украинцев, руководство США играет важную роль в противодействии российской агрессии и поддержке реформ. Администрация Трампа не должна медлить с предоставлением Украине оружия и других военных средств. США должны воспользоваться возможностью быстро и решительно действовать, чтобы подтвердить приверженность и поддержку Америки народу Украины.