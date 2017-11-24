Мэй готовит для РФ «второй Фултон» на саммите в Брюсселе 24.11.2017, 7:44

3,621

Тереза Мэй

Фото: AP

Лондон раскрыл детали антироссийской речи премьер-министра на «Восточном партнерстве».

Премьер Великобритании Тереза Мэй на саммите «Восточное партнерство», который стартует 24 ноября, заявит о важности противостояния угрозам со стороны России и призовет к бдительности. Детали предстоящей речи Мэй обнародовала пресс-служба британского премьера (перевод – rbc.ru).

«Завтра [24 ноября] в ходе своей поездки в Брюссель премьер-министр заявит о своей приверженности тому, что Великобритания продолжит играть важную роль в европейской безопасности и после выхода Великобритании из ЕС», — сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, премьер на фоне ожидающегося выхода страны ЕС «выскажется за единый подход в борьбе с угрозами и попытками дестабилизации [обстановки], исходящими от других иностранных держав, таких как Россия». Кроме этого, премьер, как ожидается, заявит о решении «выделить 100 млн фунтов стерлингов в течение пяти ближайших лет на борьбу с дезинформацией в странах Восточного Соседства».

«От сельского хозяйства в Украине до технологического сектора в Беларуси — в восточном регионе есть огромный потенциал, который мы должны взращивать и развивать. Но при этом мы должны быть бдительными к действиям враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются ослабить нашу коллективную силу», — приводятся в сообщении выдержки из предстоящей речи Мэй.

«Этот саммит чрезвычайно важен для европейских стран, работающих вместе на защиту наших общих ценностей и идеалов. Великобритания может покинуть ЕС, но мы не покидаем Европу, и мы безоговорочно стремимся поддерживать европейскую безопасность», — скажет британский премьер.

Саммит «Восточное партнерство» проводится европейскими властями для шести постсоветских стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины.