Белорусы на Geely: Едешь — и все оборачиваются 26 24.11.2017, 7:52

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Чиновники и их шоферы рассказали о своих рабочих Geely по цене Toyota Camry.

На прошлой неделе Александр Лукашенко сказал, что импортные машины чиновников будут постепенно заменять на собранные в Беларуси Geely. Поэтому мы решили поговорить с теми, кто уже пересел со старых Mercedes на китайские авто. Главы Фрунзенского и Советского районов Минска показали нам свои Geely Emgrand GT и рассказали tut.by, может ли эта машина конкурировать с Toyota Camry и Volkswagen Passat, которые стоят столько же.

До лета этого года большинство глав районов Минска ездили на Mercedes C-klasse, которые для всех председателей исполкомов закупили еще в 2001 году. Но к 2017-му эти авто выработали свой ресурс и на их ремонт уходило много денег. Поэтому главам шести районов столицы купили новые Geely Emgrand GT белорусской сборки. Машины закупались централизованно через городской «Ремавтодор», поэтому на выбор авто и их комплектации руководители администраций никак не влияли.

В июне-июле чиновники получили машины средней комплектации с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 163 лошадиные силы, а также шестиступенчатым «автоматом». Из стандартного набора опций для машины бизнес-класса здесь можно выделить камеру заднего вида, кожаный салон и панорамную крышу. А вот климат-контроль и подогрев сидений в этой комплектации только для передних пассажиров. В отличие от более богатых версий, не регулируется здесь и правое заднее сиденье.

В зависимости от комплектации Geely Emgrand GT стоит примерно от 48 до 60 тысяч рублей (24−30 тыс. долларов), что сопоставимо с некоторыми другими седанами бизнес-класса. Так, популярная среди чиновников Toyota Camry российской сборки без скидки стоит где-то от 48 до 59 тысяч (24−29,5 тыс. доларов), а цены на собранный в Германии Passat B7 стартуют от 45,5 тысяч (22,25 тыс. долларов).

Фрунзенский район: «Думаю, «БЕЛДЖИ» будет думать над стоимостью»

Первым делом журналисты направились к администрации Фрунзенского района, где припаркована Geely Emgrand GT. Замечаем интерес прохожих к машине, которую они внимательно рассматривают. Водитель главы района Сергей Федоренко говорит, что его тоже в первую очередь удивил внешний вид «китайца». Также шофера порадовала приборная панель и мягкий пластик на ней.

— В салон садишься и не чувствуешь, что ты в китайском автомобиле. Едешь — ну не Geely вроде, — говорит Сергей.

При этом он может сравнить это авто не только с другими «китайцами». Поскольку Сергей раньше работал в такси, то за счет услуги «трезвый водитель» поездил на самых разных машинах, в том числе представительских.

— По ощущениям я могу сравнить эту машину с Passat B-6, B-7 или с Toyota Camry. На Mercedes или BMW — не тянет. По внешности и салону — да, а в общем — нет, — считает Федоренко.

После 7,5 тысячи пробега Сергей говорит, что для бизнес-класса в Emgrand GT жестковата подвеска и маловат выворот руля. Кроме того, правое колено водителя иногда упирается в торпедо, а при переключении передач временами чувствуются рывки. Расход топлива в городе — тоже не плюс этой машины.

— Расход великоват: 13,5 литра по компьютеру без климата, а так, может быть, и 15. А завод выставляет 11,5 литра, — описывает ситуацию водитель.

А вот главе района Артему Цурану в этой машине все нравится. Он ездит на ней исключительно в роли пассажира. Как правило, чиновник сидит на правом заднем сиденье. С этого места можно самому отодвигать переднее и складывать его спинку. Так места становится значительно больше.

Отсутствие же подогрева и климат-контроля для задних пассажиров — не проблема для Цурана.

— Честно говоря, я никогда не ездил в таких машинах, где это сзади есть. Поэтому я не замечаю дискомфорта, — признается руководитель.

Глава района и его водитель считают, что Emgrand GT может иметь успех не только среди чиновников, но и среди всех белорусов. Цуран думает, что машина найдет покупателя из-за своего представительного вида, набора опций и того, что пока это новинка для нашего рынка. Но как быть с тем, что уважаемые среди многих Camry и Passat стоят столько же?

— Значит, будет меняться ценовая политика. Думаю, над стоимостью будет думать и «БЕЛДЖИ». Рынок на это повлияет.

Отмечаем, что на интерес к Geely может повлиять и принятие анонсированного Лукашенко указа о льготных кредитах на покупку китайско-белорусских авто. Но Сергей считает, что и без этого у машины есть шансы.

— Потому что — внешний вид. Когда едешь по городу — все оборачиваются. Каждый второй подходит и спрашивает, что за машина, — говорит водитель.

Но главе района как обычному горожанину больше бы подошел новый кроссовер Geely Atlas, на котором удобно ездить с детьми на дачу. Говорит, что они с женой уже присматриваются к этому авто для замены своего Kia Sorento.

Журналисты интересуются, что бы он купил, если бы был не чиновником, а, например, бизнесменом. Emgrand GT, Camry или Passat?

— В Camry, наверное, покомфортнее все-таки. Я и спереди, и сзади ездил. Но это была Camry в представительской, а не базовой комплектации, — говорит руководитель.

Учитывая стоимость Camry и Passat, цена в 48−60 тысяч рублей для машины без имени — дороговато, считает Цуран.

— Мы как-то полемизировали с Сергеем по поводу ее стоимости и вышли на цену в

17 тысяч долларов. За 17 она уходила бы как горячие пирожки, а при существующей цене ей нужен хороший пакет рассрочки, — рассказывает глава Фрунзенского района.

Советский район: «На заправке спросили: «А это Jaguar?»

Водитель главы Советского района Сергей Стальмахов говорит, что его тоже сразу приятно удивил дизайн Geely Emgrand GT.

— Элементы кузова скомпонированы так, что машина напоминает разные крутые марки. Например, заднее стекло у нее напоминает Jaguar, что-то от Volvo есть. Она мне внешне сразу очень понравилась, — рассказывает шофер.

После 9 тысяч пробега нет у Сергея претензий и к технической части этого авто.

— Она в городе очень мягкая, а на трассе становится еще мягче. На дороге она полностью слушается, и шумоизоляция здесь на высшем уровне, — говорит Стальмахов.

Рывков при переключении передач Сергей не замечал, а расход в 12,5−13 литров в городе в экономном режиме он называет нормальным для авто таких габаритов с турбированным мотором.

— Да, выворота руля не хватает, но его не хватает так же, как и в BMW «семерке». И это никак в городе не мешает, — считает водитель.

Сергей ездил на разных авто и по ходовым качествам сравнивает эту машину с Toyota Camry. Но будет ли она иметь успех при равных ценах не только с Camry, но и с Passat?

— Думаю, она будет иметь успех. Система вентиляции здесь, может, лучше чем у Passat. Сиденья будут, может, удобнее, чем в Camry. Китайцы — молодцы. Они сделали отличную машину, что бы ни сказали. Но посмотрим, как после зимы она себя покажет, — говорит шофер.

Глава района Юрий Трущенко тоже говорит, что ему из трех этих машин больше нравится Geely.

— «Пассаты» мне не очень нравятся: у них стабильный дизайн уже энное количество лет. Что касается Camry — то мне больше нравится предыдущая. Я считаю, что внешний вид у этой машины лучше. Но посмотрим на нее во время эксплуатации, — рассказывает чиновник.

Да и во всем остальном у главы района пока нет претензий к китайско-белорусскому авто. Места ему как пассажиру достаточно, а отсутствие климат-контроля и подогрева сидений сзади никак не портит впечатление.

— Я тоже в начале думал, что будет непонятно что. Ведь марка не такая известная. Но на самом деле все оказалось очень хорошо. Конечно, может, после Maserati эта машина показалась бы мне не такой. Но я на Maserati ни разу не ездил. А раз люди выделяют из толпы Emgrand GT, то она может иметь успех. Значит, как минимум с дизайном они точно не прогадали, — говорит Трущенко.

Водитель тоже считает Emgrand GT внешне выигрышным и рассказывает о повышенном внимании на улицах. «Один сегодня на мойке спросил: «А это Jaguar?» — рассказывает он.

Что же касается цены на Geely, то она может немного упасть с увеличением объема производства, считает Трущенко. По его словам, в будущем он сам может прийти к тому, чтобы сменить свою личную Toyota Corolla на схожую по классу Geely.

— Мое мнение, что если мы что-то выпускаем, то мы (чиновники. — Прим. TUT.BY) должны этим пользоваться. Ну, а если это не так, то зачем же мы все это выпускаем? Подход простой. У меня не было мысли, покупать [рабочую] машину не белорусской сборки, — рассказывает глава Советского района.