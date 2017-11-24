Большинство саудовских принцев обменяли деньги на свободу

Большинство саудовских принцев обменяли деньги на свободу5
- 24.11.2017, 7:55
- 2,594
В казну Саудовской Аравии удалось собрать около $100 миллиардов.
Большинство саудовских принцев и миллиардеров, которых обвинили в коррупции, согласились передать часть своих средств в обмен на свободу.
Об этом сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью The New York Times.
Кронпринц рассказал журналистам, что проблема коррупции стояла в его стране очень остро. В 2015 году власти решили собрать все необходимые доказательства о взяточничестве «на самом верху». В итоге получился список из примерно 200 имен.
«Мы показали им все документы, которые у нас есть, и после того как они ознакомились с ними, 95% решились на досудебное урегулирование», — сказал наследный принц.
Это означает, что они готовы передать часть своих средств или долю в принадлежащих компаниях в обмен на свободу. Еще 1% из обвиненных в коррупции в итоге признали невиновными, а 4% намерены доказать это в суде, рассказал он.
По оценке Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в общей сложности в казну Саудовской Аравии удалось собрать около $ 100 млрд.
Ранее сообщалось, что миллиардеры Саудовской Аравии ищут пути вывода активов из страны.