Москвичка прославилась белорусскоязычной песней и собирается на «Евровидение» 3 24.11.2017, 8:04

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Софья Лапина

Софья Лапина с песней «Новы дзень» хочет поехать на конкурс от Беларуси.

Видео молодой певицы из Москвы Софьи Лапиной с белорусскоязычной песней взлетело в рейтингах российского YouTube - более полумиллиона просмотров за неделю. Девушка пишет альбом про ядерную войну, собирается на Евровидение и обучается вокалу у белорусского певца Петра Елфимова, пишет svaboda.org.

Неожиданно для жителей России уже несколько дней в топе наиболее трендовых видео в YouTube стоит необычная для восточных соседей композиция - кавер на белорусскоязычную песню «Новы дзень», которую спела для фильма Андрея Курейчика «Выше неба» известная сейчас вокалистка группы NAVIband Ксения Жук.

Исполнила кавер под аккомпанемент гитариста «Ночной снайперов» молодая российская певица из Москвы Софья Лапина. Она имеет не только свой YouTube-канал и страницы в соцсетях, но и сайт, где представит свой будущий альбом. Альбом посвящен «некогда счастливой семье, которая пострадала из-за конфликтов ядерных держав», и над ним работает целая команда пиарщиков, кинорежиссеров, композиторов и хореографов.

А вот учитель по вокалу и куратор у Софьи - известный белорусский певец Петр Елфимов, который в свое время представлял Беларусь на Евровидении. На видео видно, как Елфимов дает Лапиной уроки на примерах белорусскоязычных песен.

Видео раскручивали в российских соцсетях

Видео, на котором россиянка поет белорусскоязычную песню, за неделю набрало более 550 тысяч просмотров. Интересно, что «вирусный» ролик был размещен на канале не самой певицы, а ее продюсера, Александра Буша. То же видео доступно и на личном канале Лапиной, но там у него всего несколько сотен просмотров.

Записи со ссылкой на песню «Новы дзень» в исполнении Лапиной появились в самых разных сообществах в социальных сетях стран-соседей - от различных автобарахолок до «Музыки Казахстана» и «Типичной Караганды». Понятно, что таким образом пиарщики певицы раскручивали видео. Но почему для этого выбрали именно песню на белорусском языке? Связано ли это с тем, что Софья может попытаться стать конкурсантом Евровидения от Беларуси - особенно если вспомнить, что за учителя у ее бывший белорусский участник, а сама молодая певица под одним из своих видео пишет о желании поучаствовать в соревновании в следующем году?

С такими вопросами журналисты обратились к команде певицы.

- Песня не выбиралась и не выполнялось Софьей для «раскрутки». Эту песню она разучила еще год назад вместе со своим преподавателем Петром Елфимовым просто потому, что она ей очень понравилась, - сказал продюсер Лапиной Сергей Ким. - Что касается нашумевшего видео, то оно было записано исключительно из уважения к народу Беларуси, чью страну Софья хочет попробовать представить на конкурсе «Евровидение» в следующем году. О какой-либо «раскрутке» не было даже мыслей, а было лишь желание донести этот кавер до жителей Беларуси.

- Почему видео не продвигалась в Беларуси?

- Во-первых, видео продвигалась в небольших белорусских пабликах в соцсетях - в тех сообществах, где его согласились опубликовать. Во-вторых, большинство интернет-СМИ, а также многочисленные паблики ни на каких условиях не согласились с нами сотрудничать, мотивируя тем, что их аудитории Софья не будет интересна, так как она из России. Тем удивительнее было увидеть так много публикаций о ней сейчас.

- Возможно, уже известно, с какой песней Софья будет участвовать в национальном белорусском отборе к «Евровидению»? Нет ли препятствий - с учетом того, что у девушки российское гражданство?

- Сегодня, буквально несколько часов назад, состоялся релиз песни для отбора.

Что касается гражданства певицы и участия в международном конкурсе, препятствий нет. В положении о проведении Евровидения написано, что гражданин любой страны может представлять любую страну. Но с Республикой Беларусь не все так просто. Положение о проведении национального отбора до сих пор не опубликовано. Никто не знает, какими будут условия участия в отборе на этот раз и будет ли вообще отбор. Это очень беспокоит Софью и всю ее команду.

- Чем все же вызвано желание Лапиной участвовать в «Евровидении» от Беларуси?

- Нам всем очень близок народ Беларуси. У нас много друзей и родных в этой прекрасной стране. С разрешения самой Софьи открою небольшой секрет: ее избранник из Минска, музыкант.

В Софьи отличный музыкальный материал мирового уровня. А Беларусь давно не занимала высоких мест на «Евровидении». Так почему бы не попробовать что-то изменить наконец? А участвовать в отборе Софью попросил лично Петр Елфимов.