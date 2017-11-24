Жириновский пообещал доллар по 60 копеек 11 24.11.2017, 8:12

2,435

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Кроме того, председатель ЛДПР намерен перекрасить Кремль в белый и вернуть гимн «Боже, царя храни!».

Владимир Жириновский, о чьем участии в выборах президента РФ объявил на этой неделе президиум фракции ЛДПР, подготовил предвыборные тезисы «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!», следует из сообщения партии, поступившем в РБК.

Первые законопроекты Жириновского в случае его победы на выборах президента 18 марта 2018 года будут направлены на защиту русского языка и русских за границей, сообщает пресс-служба ЛДПР. Среди его обещаний есть бесплатная раздача гражданам акций госкомпаний и деноминация рубля, чтобы доллар стоил 60 копеек.

Свои «100 шагов» Жириновский начинает с призыва строить страну без коммунизма, предлагает признать любую революцию злом, перевезти «кладбище из кремлевской стены в Мытищи» и подписать «акт примирения царской, советской и современной России». Лидер ЛДПР хочет вернуть гимн «Боже, Царя храни!» и установить орлов вместо звезд на башнях Кремля, который предварительно выбелит.

Традиционный лозунг ЛДПР — ограничить число мигрантов в России. Предложения лидера ЛДПР касаются практически всех сфер жизни. Он намерен ликвидировать ипотеку, запретить коллекторскую деятельность, снять все ограничения на выезд за рубеж из-за долгов. Некоторые положения программы Жириновского оформлены в виде лозунгов и речевок: «НЕТ подпольной водке», «объявить войну вредным добавкам в продукты». Для решения первого вопроса он призвал «создать госмагазины, в которых будет продаваться дешевая, но качественная водка», для второго — «запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы».

В своих предвыборных тезисах он обращается как к молодежи («молодежи везде дорога»), так и к малоимущим пенсионерам, которым он предлагает списать долги по квартплате. Женщинам, по его мнению, надо платить за отказ от аборта, а мужчин — «стимулировать приходить в педагогику». У автомобилистов «за наглые выходки на дорогах конфисковать автомобиль и высылать на 300 км», говорится в тезисах лидера ЛДПР.

«Я заставлю уважать Россию во всем мире и смогу защитить граждан России и наших соотечественников в любой точке Земли. Я не позволю сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить Россию, водить нас мордой об лавку. Я заставлю их учить русский язык, слушать бой кремлевских курантов, не похлопывать нас по плечу, а вслушиваться в гул от мерной поступи русской молодежи, которая вместе со всем народом движется к мировому Олимпу», — заключает Жириновский.

Эти лозунги во многом повторяются еще с 1990 года, сказал РБК собеседник в партии.

В шестой раз

«Для аудитории Жириновского чем больше эпатажа, тем лучше. Реалистичны эти предложения или нет, ее не интересует», — прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов. По его словам, лидеру ЛДПР главное не проиграть кандидату Ксении Собчак, которая (в случае регистрации) будет претендовать именно на его избирателя — «того, который назло системе будет проголосовать за самый экзотичный вариант», отмечает Галлямов.

Жириновского в качестве кандидата на выборы президента в 2018 году ЛДПР выдвинула 21 ноября единогласным голосованием, сообщал на заседании фракции партии в Госдуме вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев. Окончательное решение о выдвижении в президенты должно быть принято на предвыборном съезде партии в конце декабря 2017 года. Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз (в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 году).

В 1991 году Жириновский набрал 7,81% голосов на выборах главы страны (третье место после Бориса Ельцина и Николая Рыжкова). В первом туре выборов 1996 года собрал 5,7% голосов, проиграв Ельцину, Зюганову, Александру Лебедю и Григорию Явлинскому.

В 2000 году Жириновский показал худший в истории своих президентских кампаний результат, получив всего 2,7% (после Владимира Путина, Зюганова, Явлинского и Амана Тулеева). В 2004 году основатель ЛДПР от участия в выборах отказался, уступив место «представителю» ЛДПР депутату Олегу Малышкину, своему бывшему охраннику, проигравшему всем, в том числе и «кандидату» «Против всех» (2,02 против 3,45%), кроме Сергея Миронова.

Максимальный результат Жириновский показал на выборах 2008 года, когда за него проголосовали 9,35% россиян, пришедших к избирательным урнам. Тогда Жириновский занял третье место, уступив Дмитрию Медведеву и Геннадию Зюганову. На последних президентских выборах в 2012 году лидер ЛДПР собрал 6,22%, придя четвертым — после Путина, Зюганова и самовыдвиженца Михаила Прохорова, но опередив Миронова.

В июне Владимир Путин подписал закон о поправках в избирательное законодательство, позволяющий перенести дату выборов в 2018 году на день годовщины оккупации Крыма. Выборы президента Совет Федерации назначит до 15 декабря.