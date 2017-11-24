Андрюс Кубилюс: Видел у Лукашенко уже шесть или семь синусоид 1 24.11.2017, 8:40

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Андрюс Кубилюс

Белорусский диктатор «заигрывает» с Западом, а затем снова возвращается под опеку Кремля.

Лукашенко в 2017 году может вернуться к открытой пророссийской политике, как это было в 2010-м, заявил «Укринформу» бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

«Я когда-то посчитал, что за свою политическую карьеру я видел шесть или семь синусоид, когда Лукашенко начинает показывать какую-то открытость к Западу, а затем снова возвращается в Москву. Так было в 2010 году, так может быть в 2017 году», – отметил он.

Также Кубилюс прокомментировал ухудшение отношений между Киевом и Минском в результате задержания белорусским КГБ украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

«Геополитически Москва еще с Революции достоинства всегда хотела, чтобы граница между Украиной и Беларусью была такой же напряженной, как и граница между Украиной и оккупированными территориями», – сказал он.

По словам экс-премьера, будет очень плохо, если Минск сейчас резко изменит свою геополитическую позицию и откровенно станет на сторону Москвы.

Напомним, что первые лица европейских государств отказались общаться с Лукашенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе, после чего диктатор решил не ехать на саммит. 24 ноября делегацию Беларуси на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.