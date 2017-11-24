Стало известно, сколько белорусы будут работать в 2018 году 1 24.11.2017, 8:45

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Установлена трудовая норма на год вперед.

В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2018 год. Соответствующее постановление Минтруда размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Расчетную норму рабочего времени Минтруда и соцзащиты устанавливает ежегодно в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса. Этот показатель наниматели применяют для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составления графиков работы (сменности), а также для контроля за соблюдением норм продолжительности рабочего времени.

Нормы устанавливаются для пятидневной рабочей недели (выходные — суббота, воскресенье) и шестидневной (выходной — воскресенье) и не должны превышать планку, установленную Минтруда.

Получается, если смотреть на пятидневную рабочую неделю, то в 2018 году нужно будет трудиться меньше, чем в предыдущие три года, — 2016 часов. А если на шестидневную неделю, то больше, чем в 2017 году, — 2022 часов.