Деньги полковника Захарченко считали почти двое суток 1 24.11.2017, 8:59

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Фото: Антон Сергиенко / РБК

Пересчет наличных средств показали в прямом эфире.

Пересчет наличных денег, найденных при обысках у членов семьи полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого обвиняют во взятках, занял 39 часов 40 минут. Таков итог эксперимента, проведенного РБК.

Эксперимент стартовал 22 ноября в 8:00 мск. Сотрудники редакции по очереди меняя друг друга, начали пересчитывать наличные, используя одну счетную машинку. Суммы наличных, изъятых у Захарченко и членов его семьи, составили 374 809 230 руб., €2 076 220 и $124 274 274 (в общей сложности около 9 млрд руб.). Сотрудники РБК непрерывно пересчитывали наличные, эквивалентные этим суммам. Подсчет завершился 23 ноября в 23:40 мин.

Прямая трансляция пересчета велась в прямом эфире на страницах РБК в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Целью эксперимента было выяснить, сколько времени требуется для того, чтобы пересчитать изъятое количество денег у полковника и его семьи.

В настоящее время в Никулинском суде Москвы рассматривается иск Генпрокуратуры о конфискации имущества полковника и его родственников. Как следует из документа, взысканию подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, которые зарегистрированы на близких родственников Захарченко и других лиц. Кроме того, надзорное ведомство планирует взыскать в доход государства изъятые наличные в рублях и иностранной валюте, а также золотой слиток.