Хотим перемен? Тогда Площадь и никаких других вариантов Сергей Спариш

24.11.2017, 9:05

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Давайте честно ответим самим себе.

Чего же мы все-таки хотим? Давайте честно ответим самим себе.

1. Перемен? Площадь. Ну нет других вариантов. Присоединяемся к существующим организациям или создаем новые - и готовим Площадь. Можно начать с подготовки акции 25 марта как промежуточного этапа.

2. Особо ничего? Тогда ничего не делаем. Все хорошо, прекрасная Маркиза.

3. Самооправдания? Тогда громко кричим, почему никто не собирает подписи за импичмент, обвиняем друг друга в работе на КГБ, или еще как-то себя развлекаем в уютненьком Фейсбуке. И надеемся, что оппозиция/НАТО/Путин/Трамп/Кадыров/Меркель/Сталин/Гитлер/марсиане приедут на белом коне и сделают нам красиво и демократично. А мы тогда щечки раздуем и «Да мы, блин, 40 лет змагались з крывавым рэжымам, пока вы там на своем Марсе прохлаждались!»

П. С. Из воспоминаний очевидцев. Немцы или местные каратели собираются сжечь деревню. Уже вот-вот, и нет ее.

Но тут внезапно появляется шляхетный немецкий офицер на белом (!) коне и останавливает их.

Такая история появляется в рассказах жителей разных деревень.

Как будто Штирлиц подрабатывал на полставки после тяжких трудовых будней в Рейхсканцелярии.

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