Кредит Шредингера: Как белорус пытался купить электромобиль через банк 3 24.11.2017, 9:15

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Кредит под 7% есть, но в тоже время его как бы и нет.

Почти год назад Беларусь облетела новость о том, что Белорусский народный банк начал выдавать целевые займы на покупку электромобилей и гибридов под очень привлекательный процент. Для популяризации в нашей стране автотранспорта на электротяге и развития инфраструктуры для него Северная экологическая финансовая корпорация выделила миллион евро, который планировали раздать под 7-9% годовых тем, кто решился на приобретение электрокара или установку зарядных станций для них, пишет abw.by.

Появление на рынке этого фактически льготного финансового продукта совпало с действием "нулевой" растаможки на электромобили. Казалось бы, это должно было спровоцировать если не бум, то некоторое оживление со стороны граждан, неравнодушных к технологиям будущего, но этого не произошло.

И хотя владельцев электрокаров в синеокой постоянно прибывает, но покупают эти автомобили белорусы не за кредиты, а исключительно за собственные сбережения, без всяких льгот и преференций.

Почему "нулевая" растаможка на электромобили не вызвала ажиотаж, мы писали ранее. Чуда не произошло и с займами. Увы, нам не удалось найти тех, кто приобрел электрокар, воспользовавшись недорогим кредитом. Зато в редакцию abw.by обратился Александр и рассказал свою историю о том, как он совершенно искренне хотел купить Nissan Leaf под обещанные 7% годовых, но не смог.

"В моей семье есть Toyota Prius 2002 г.в. Хоть автомобиль уже не молод, он продолжает радовать низким расходом топлива. Я живу в частном доме в Минском районе, но работаю в Минске. Посчитал, что в день мне приходится проезжать минимум 40-45 км, и подумал, что электромобиль – это тот самый вариант, который мне идеально подходит при сложившихся обстоятельствах.

Некоторое время назад мы продали второй автомобиль, были кое-какие средства, я стал поглядывать объявления о продаже электромобилей. Сначала хотел Prius посвежее, но все были либо "из-под такси", либо в хорошем состоянии, но слишком дорогие. За авто 2012 г.в. просили 15-16 тысяч долларов. Я понял, что в Беларуси нельзя купить Prius по разумной цене, и стал смотреть чисто электромобили.

Mitsubishi i-MiEV оказался маленький, доступные по цене Chevrolet Volt были гибридными, электрический Ford Focus тоже оказался слишком дорогим, Opel Ampera и вовсе в Беларуси не нашлось. Я подумал и понял, что самый оптимальный вариант – это Nissan Leaf. Эти электрокары были самыми демократичными по ценам, и предложений было на одном сайте штук десять. Я посмотрел на цены, вспомнил рекламу про выгодный кредит и подумал: почему бы и нет?

Нашел телефон банка, позвонил на горячую линию, мой звонок переадресовали на БНБ-лизинг. Там сказали, что да, такая программа есть, и поинтересовались, у кого я собираюсь покупать электромобиль? Когда узнали, что я нашел подходящий вариант у другого физлица, то сказали, что так не получится. Я спросил: "Ребята, а у кого я еще могу купить электромобиль, если не у частного лица? Разве у нас есть юрлица, которые занимаются продажей этих авто?!".

Да, есть в Минске компании, которые продают электрокары, тот же e-cars, Tesla. Но, как выяснилось, они не работают с НДС, а лишь по упрощенной системе. А это значит, что, решив приобрести у них автомобиль с привлечением кредита от БНБ-банка, я должен заплатить эти самые 20% НДС. В таком случае проще пойти в любой другой банк, взять потребительский кредит под 20% и не соблюдать все те ограничения, которые описаны в условиях к займам БНБ.

Но я решил лично сходить в банк. Там я понял, что в отношении частных клиентов это даже не кредит, а лизинг, то есть аренда с правом выкупа. Иными словами, лизинговая компания выкупает мой автомобиль у физлица, добавляет 20% НДС и дает мне его в аренду с правом выкупа под 7,2%. Фактически до окончательного расчета с лизинговой компанией автомобиль принадлежит ей. То есть это не тот кредит, когда ты нашел электромобиль, пришел в банк, написал заявление и получил деньги.

Получается следующая картина: соблюсти все условия, выдвигаемые банком, при нынешней ситуации на рынке просто нереально, а переплачивать лишние 20% - это значит свести на нет саму идею покупки электромобиля. Ведь кому он нужен за такие деньги, если изначально это не самая дешевая игрушка!

Не скажу, что я сильно расстроился. Если честно, то не очень-то и рассчитывал. Как это часто бывает в нашей стране, все то, что красиво звучит, на деле оказывается очень непросто. Единственное, что злит меня во всем этом, так это то, что крутится заманчивая реклама, а все нюансы ты узнаешь только потом. Почему сразу не сказать правду и не тратить чужое время?!".

О том, кто может воспользоваться займом БНБ-банка и на каких условиях, ABW.BY подробно расписал здесь. Тогда все упиралось в формулировку "первая продажа на территории РБ" и в тот факт, что компании, торгующие электромобилями в нашей стране, не являются плательщиками НДС, а это значило, что эти самые 20% перекладывались на плечи покупателя. То есть, по сути, самая логичная и перспективная схема покупки электрокара "физиком у физика" на вторичном рынке оказалась нереализуема за кредитные средства. А те немногие, кто все-таки решился пригнать "электричку" из-за границы для себя, лизингом не заинтересовались.

Пообщавшись с представителем БНБ-банка, мы выяснили, что за этот неполный год из числа физлиц никто займом не воспользовался. Впрочем, назвать точное количество юридических лиц, прибегнувших к этому финансовому инструменту, в банке тоже не смогли, а только отметили, что "спрос есть и неплохой". Известно, что сам БНБ-банк приобрел BMW I3, который многие минчане неоднократно видели на улицах города.

Nissan Leaf Александр все же приобрел, но на собственные сбережения. Однако ему было любопытно услышать позицию банка.

"Человек хотел приобрести электромобиль, который принадлежал физлицу, и, согласно законодательству, мы были вынуждены прибавить НДС, - комментирует управляющий ООО "БНБ-лизинг" Александр Нателевский. – В его случае было два варианта: либо согласиться на удорожание, либо приобрести автомобиль у компании, которая работает с НДС. В этом случае автомобилист мог бы воспользоваться займом, но он отказался".

Вместо заключения

По слухам, с нового года снова хотят "обнулить" растаможку для электромобилей. Но если это будет сделано по той же схеме, что и в прошлый раз, кроме пресловутой "галочки" напротив соответствующего пункта в перспективном плане развития электродвижения в Беларуси это ничего не даст.

К сожалению, по существующим таможенным правилам в страну выгодно завозить лишь проблемные электромобили, но любой интересующийся этой темой скажет, чем чревата покупка такого экземпляра.

Впрочем, это не единственная проблема, с которой сталкиваются те, кто "смотрит в будущее".