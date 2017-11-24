Миссия невыполнима 6 Светлана Калинкина, «Народная воля»

24.11.2017, 9:33

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Светлана Калинкина

Вы слышали? «Беларусь готова оказывать посильную помощь всем странам, которые в ней нуждаются».

Об этом, как сообщает БелТА, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Согласно сообщениям информагентств, вопросы оказания нашей страной гуманитарной помощи украинским регионам, детям Сирии и другим странам обсуждались и на встрече Петера Маурера с Александром Лукашенко.

Как же красиво это звучит: «Мы поможем всем!» Как это благородно! Как великодушно! Но без ответа остается вопрос: кто и когда окажет нормальную помощь тем белорусам, которые оказались в сложной жизненной ситуации?

Приведу простой пример.

До 2012 года наши власти вообще «не знали», что людям парализованным, людям с травмами позвоночника надо как-то справлять естественные нужды. И только пять лет назад наконец сподобились отжалеть социальную помощь на памперсы. За компенсацией можно обращаться четыре раза в год, но выплата не будет превышать полтора бюджета прожиточного минимума.

До 1 ноября это было 270 рублей в квартал (с ноября – 296).

Взрослому человеку в день надо минимум два памперса. То есть 60 штук в месяц. Самые дешевые подгузники для взрослых, которые в момент написания этой колонки я смогла найти по минскому справочнику аптек, – 2 рубля 50 копеек за штуку. Итого: 150 рублей в месяц, или 450 рублей в квартал.

То есть размер компенсации, установленный государством, никак не привязан ни к ценам, ни к потребностям людей. Это просто формальная подачка, для «галочки». Но ладно, пусть хоть так!

Однако еще в 2012 году, сразу после появления «революционного указа», попробовали напомнить о своем существовании инвалиды-мужчины. Дело в том, что памперсы – это, так сказать, «женский гардероб». А вот мужчинам нужны урологические катетеры и мочеприемники. Но за пять лет (!) вопрос так и не решился. В обновленном указе «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи», который появился в июне этого года, про мужчин-инвалидов по-прежнему ничего нет.

Точно так же, как нет и про стариков, которые не являются инвалидами I группы, но в памперсах и подгузниках нуждаются.

Точно так же, как нет про людей, которые уже не могут себя обслуживать – перенесли тяжелый инсульт, травму позвоночника, сложные переломы, но еще не оформили группу инвалидности.

Во всем цивилизованном мире больные люди и их семьи не знают подобных проблем. Совсем не знают!!! В той же Польше если человек серьезно заболел, то получает все необходимое БЕСПЛАТНО. А вот в Беларуси для белорусов хронически не находится средств на то, чтобы обеспечить больным людям нормальное качество жизни.

Зато у Беларуси есть непомерные амбиции – найти свое место в мировой политике, получить статус миротворца, переговорной площадки, посредника в горячих спорах и конфликтах разных держав. Для этого, конечно, нужна поддержка Международного комитета Красного Креста, для этого и был организован визит в нашу страну руководителя этой организации.

Как следует из заявлений официальных лиц, свое горячее намерение доказать, что в мировой политике Беларусь не хвостик поросячий, а государство с особой миссией, мы готовы подкреплять гуманитарными конвоями. «Готовы помочь всем, кто в этом нуждается!»

Но для того, чтобы стать посредником-миротворцем, недостаточно накормить голодающих белорусской тушенкой и укрыть их пледами «из чистой белорусской полушерсти». Для начала надо выйти из военных союзов типа ОДКБ. Надо перестать бряцать оружием, пугая соседей, репетируя у их границ то наступление на Стокгольм, то отпор «националистам Литвы и Польши». Надо понимать, что страна, которую мы называем главным союзником, для остального мира – агрессор. Соответственно мы – союзники агрессора, мы его подельники.

Наконец, прежде чем помогать Сирии, Нигерии, Судану, Ливии, Габону, КНДР и «всем, кто в этом нуждается», надо помочь своим гражданам – тем, кого государство бросило гнить и умирать. Тем, с кого оно сдирает каждую копейку – за пребывание в доме престарелых, за приход сиделки, за визит социального работника, за все-все-все.

Тем, кого оно лишило качественных лекарств. Тем, кого оно лишило многих бесплатных анализов. Тем, кого оно лишило в достаточном объеме обезболивающих препаратов.

Светлана Калинкина, «Народная воля»