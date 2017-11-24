В Брюсселе потребовали освободить Дмитрия Полиенко 24.11.2017, 9:46

Белорусы провели акции накануне саммита «Восточного партнерства».

23 ноября на улицы столицы Бельгии вышли солидарные с белорусским политзаключенным Дмитрием Полиенко. Активисты держали фотографии политзаключенного и призывали освободить молодого человека, которого Amnesty International признала узником совести.

Во время акции раздавали листовки с адресом Дмитрия в Бобруйской исправительной колонии, чтобы каждый желающий мог написать ему письмо.

Подруга Дмитрия Марина Носенко рассказала belsat.eu, что на политзаключенного продолжают давить в колонии.

«Мы получаем информацию от родственников. К Диме регулярно ходит администрация на разговоры, а также он ежемесячно попадает в СИЗО на 10 дней без причин. Это все идет к тому, что на него могут «повесить» статью 411 и продлить срок», — рассказывает Марина Носенко.

Девушка добавляет, что к Дмитрию со сложностями доходят письма, также как и к фигурантам «дела антифашистов» Бойко и Воловику.

В октябре Дмитрия Полиенко отправили в штрафной изолятор за отказ выйти на прогулку, в августе — за отказ мыть туалет. Тогда его также лишили возможности встретиться с родителями.

В октябре 2016-го молодого человека осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. Весной этого года Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.