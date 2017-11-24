Apple запатентовала гнущийся экран 3 24.11.2017, 9:53

Гаджет можно будет складывать, словно книгу.

Сегодня патентный орган США опубликовал описание заявки от Apple, согласно которой компания зарегистрировала патент на гнущийся дисплей.

Ранее сообщалось, что купертинцы работают с LG над смартфоном, который можно будет складывать — таким образом, слухи подтверждаются.

В описании говорится об устройстве, которое можно складывать, словно книгу, а на дисплее может быть линия, которая позволяет матрице сгибаться в месте шарниров. Согласно слухам, Apple вложит инвестиции в строительство завода LG по производству гибких экранов.

Также есть сведения о разработке Apple экранов с технологией microLED, которая от традиционного OLED отличается улучшенной яркостью, насыщенностью цветов и энергоэффективностью. Свои разработки в области гибких экранов ведут и другие компании — например, Samsung.