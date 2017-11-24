«Хочу получать $2 тысячи, чтобы откладывать про запас и ходить к косметологу» 21 24.11.2017, 10:07

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Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливым?

Недавно российский исследовательский центр Superjob поитересовался у жителей страны, какая зарплата сделала бы их счастливыми. Россияне сошлись на цифре в 184 тысячи рублей (это примерно 3200 долларов в пересчете).

Какая зарплата удовлетворила бы белоруса?

- Мне хватило бы зарплаты в 2 тысячи долларов, - уверена читательница kp.by Ирина. – Во-первых, так можно было бы откладывать на черный день, и при этом не пять-десять долларов, а больше. Когда есть хорошая подушка безопасности, всегда спокойнее. Во-вторых, откладывала бы на будущее детям. В-третьих, хочу иметь возможность баловать себя: раз в неделю ходить к косметологу, встречаться с подругами в ресторане, время от времени ездить на выходные куда-нибудь в соседнюю страну… И в-четвертых, больше помогала бы маме-пенсионерке. Моей нынешней зарплаты хватает только на то, чтобы оплатить коммуналку и текущие расходы и купить продукты. Какие уж тут удовольствия и сбережения!

Сколько вы зарабатываете сейчас, а сколько хотели бы? Пишите свои истории в комментариях!