Принц Гарри вместе с роботом будут готовить радиопрограмму ВВС 24.11.2017, 10:33

Искусственный интеллект в популярной рождественской программе используют впервые.

Принц Гарри и робот станут приглашенными редакторами популярной радиопрограммы ВВС Today на канале Radio 4, сообщает bbc.com со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

"Он [принц] плотно работает с программой Today, подготавливая к выпуску материалы на разные темы, в том числе о насилии среди молодежи, об охране окружающей среды и психическом здоровье", - говорится в сообщении.

Уже 14 лет в период между Рождеством и Новым годом в эфир выходят специальные выпуски программы Today, для редактирования которых приглашаются известные личности.

На этот раз робот будет брать интервью для программы с использованием технологии искусственного интеллекта.

Программа также будет задавать вопросы экспертам: можно ли считать искусственный интеллект обычным рабочим инструментом в офисе и дома и может ли он заменить людские характеристики?

В этом году, помимо принца Гарри, приглашенными редакторами будут 95-летняя баронесса Трампингтон, испанская балерина Тамара Рохо и нигерийский писатель Бен Окри.

"Мы очень рады такому диапазону приглашенных редакторов в этом году. Эта рождественская традиция позволяет нашим слушателям приобщиться к опыту и узнать точку зрения известных публичных людей по актуальным вопросам", - сказала редактор программы Сара Сэндс.

"В завершение у нас будет программа, посвященная искусственному интеллекту, которая позволяет Today заглянуть в будущее", - добавила она.

Даты выхода специальных выпусков программы с участием знаменитостей пока не объявлялись.