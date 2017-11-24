Владан Милоевич: БАТЭ не создал нам никаких проблем 3 24.11.2017, 10:51

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Владан Милоевич

Главный тренер «Црвены Звезды» прокомментировал матч Лиги Европы с борисовским клубом.

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после матча Лиги Европы с БАТЭ (0:0) отметил, что доволен результатом, пишет Прессбол:

- Я доволен сегодняшним результатом, но не буду злоупотреблять этим чувством. Мы доказали, что являемся клубом, который способен решать задачу победы в гостях. У нас были отличные шансы увезти из Борисова 3 очка, просто мы не забили гол. Теперь мы с нетерпением будем ждать матча перед родной публикой, чтобы обыграть "Кельн" и выйти в следующий раунд.

- Вы сегодня не оставили БАТЭ никаких шансов.

- Согласен, это был гораздо лучший матч, чем тогда в Белграде. Команда испытывает эйфорию, соперник, действительно, не создал нам никаких проблем.