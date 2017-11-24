Как из избушки в Минске за $13,5 тысяч сделать новый дом 7 24.11.2017, 10:59

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В престижном поселке Цна продают недвижимость по бросовой цене.

Мечты многих минчан о том, чтобы жить в собственном доме и завтракать на террасе под яблонями часто разбиваются о высокие ценники на недвижимость. Поэтому когда журналисты kp.by увидели в интернете объявление о продаже половины дома в микрорайоне Цна всего за $13,5 тысячи, очень удивились.

«Судя по тому, что хозяин дома не разместил фото жилья, было ясно: оно находится в плачевном состоянии. Но мы оптимистично подумали: если приложить руки, даже из избушки на курьих ножках можно сделать комфортный дом!», - говорится в репортаже.

Тем более что место очень хорошее: Цна - это престижный коттеджный поселок в черте города, где построено немало дорогих домов. Например, сейчас в этом поселке выставлены на продажу коттеджи и за $270 000, и за $670 000. Здесь прекрасная экология - кругом лес, а в шаговой доступности Цнянское водохранилище. Журналисты решили поехать туда вместе с инженером-строителем Леонидом Бочаровым, чтобы подсчитать, во сколько обойдется переделка.

Хотя Цна считается городом, доехать сюда на общественном транспорте проблематично - ходят автобусы №109, 109В по маршруту «Северное кладбище - ДС «Карбышева», а также № 162 «Цна - ДС «Карбышева». К тому же автобусы едут по внешней линии микрорайона и до остановки нужно прилично идти. Но, глядя на богатые коттеджи, понимаешь, что здесь немногие нуждаются в общественном транспорте. Еще один минус - отсутствие супермаркета. Журналисты заметили только небольшой магазин. Правда, судя по активной стройке у МКАДа, совсем скоро здесь вырастет торговый центр и гипермаркет.

В Цне среди двухэтажных хором иногда встречаются так называемые бабушкины дома. Как оказалось, в одном из них и продается, по сути, квартира - часть бревенчатого дома с отдельным входом и одной соткой земли.

Нет света, газа и водоснабжения

Тропинка к дому заросла бурьяном, пройти по ней, не зацепившись, практически невозможно. Хозяин продает комнату площадью 27 квадратных метров с небольшой пристройкой еще на 9,6 квадрата, где можно обустроить кухню. Со стен сняты обои, а из мебели есть только антикварная тумбочка. В доме нет санузла, на улице нет туалета.

- Когда я покупал это жилье, планировал переделать его в двухэтажную квартиру. В местном исполкоме дали согласие на реконструкцию, и по плану у меня должна была быть гостиная, две спальни, кухня и два санузла - на первом и на втором этажах. Но потом купил дом без соседей в Уручье и решил продать этот, - рассказывает хозяин Дмитрий.

Он надеется, что его планы воплотит новый владелец, а пока однокомнатная квартира за 13,5 тысячи долларов - это избушка на курьих ножках без света, газа и водоснабжения.

Пока журналисты осматривали дом, на улицу вышла соседка Татьяна Дмитриевна. Рассказала, что когда-то этот дом целиком принадлежал ее родне. После семейных неурядиц его решили разделить между родственниками, а потом эту часть и вовсе продали. И вот уже 20 лет эти 36,6 квадратного метра переходят от владельца к владельцу.

Эксперт: «Стены можно оставить, а пристройку нужно снести»

Эксперт придирчиво изучил состояние дома:

- Стены можно оставить, они не в катастрофическом состоянии, - сказал он, простучав предварительно все четыре стены. - Пол, окна и потолок нужно заменить. Пристройка полностью сгнила - ее нужно разобрать и сделать новую. К стоимости ремонта нужно прибавить расходы на проведение газа, света и канализации. Газификация и электроснабжение обойдутся примерно в $3000 - 3500. Сложно сказать, сколько будет стоить подведение канализации, цена зависит от того, в каком месте нужно подключаться к водоснабжению. Как минимум это еще $1000. Если говорить о варианте с надстройкой второго этажа, цена такой реконструкции будет в два-три раза больше той суммы, за которую дом продается.

«Перед покупкой узнайте, можно ли сделать реконструкцию»

- Спрос на ветхое жилье небольшой, но иногда его покупают под реконструкцию и постройку нового, - рассказала начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица» Елена Акулич. - Постройка нового жилья в границах существующего строения - это очень тонкий вопрос. Прежде чем совершить сделку, покупатель должен уточнить в отделе архитектуры и строительства в местном исполкоме, можно ли сделать реконструкцию, и только после этого вкладывать деньги.

- 13,5 тысячи долларов - это реальная цена для такого жилья?

- Учитывая, что жилье продается только с одной соткой земли и без удобств, цена реальная. Вряд ли на одной сотке разрешат построить новый дом, поэтому такой вариант подойдет для тех, кто не может позволить себе квартиру в Минске. Здесь есть отдельный вход, можно сделать пристройку, разбить садик и посадить яблоню.

СЧИТАЛКА

Леонид Бочаров посчитал, во сколько обойдется минимальный ремонт с использованием самых дешевых материалов.

Электроснабжение и газификация - $3000 - 3500

Канализация - от $1000

Ремонт комнаты (длина - 6,2 м, ширина - 3,5 м, высота - 3 м):

Потолок - $800 - 1000 (демонтаж, замена балок, подшивка обрезной доской, ДВП, покраска)

Cтены - $850 - 1100 (внутренний каркас из деревянных реек, обшивка фанерой, поклейка обоев)

Замена окон - $175 - 200

Замена пола с лагами (поперечными балками, на которые он укладывается) - $1000

Пристройка

Фундамент на винтовых сваях - $250

Стены - $1000 - 1250

Кровля - $350

Потолок и пол - $600

Дверь - $225

Окно - $200

Обшивка сайдингом с утеплением (вся часть дома) - $750

Всего: $10 200 - 11 475

Если будущий хозяин захочет увеличить площадь за счет надстройки, ремонт обойдется примерно в 30 тысяч долларов. Вместе со стоимостью жилья это примерно цена однокомнатной квартиры в Минске.

Стоит ли вкладывать деньги в такое жилье? Кого-то отпугнет перспектива ремонта и маленький участок земли. А кто-то, возможно, решит, что места здесь как раз хватит на то, чтобы посадить дерево, поставить мангал и обустроить дом.