Линас Линкявичюс: Белорусы должны сами решать судьбу отношений с ЕС в будущем 1 24.11.2017, 10:59

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Линас Линкявичюс

Литва может заблокировать Меморандум «Восточного партнерства» из-за БелАЭС.

24 ноября в Брюсселе в первой половине дня пройдет пятый саммит программы Европейского Союза «Восточное партнерство», направленный на развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Беларусь приблизилась к подписанию договора о облегчении визового режима, который обсуждается с саммита 2013 г., но подписания его на этом саммите не ожидается.

Для подписания на Брюссельском саммите готовили Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Беларусью, который определяет дальнейшие направления сотрудничества. Но его быстрое подписание может заблокировать Литва вследствие ее позиции против строительства Белорусской АЭС в Островце, в непосредственной близости к литовской границе, передает «Радыё Свабода».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью отказался называть позицию Литвы блокировкой:

«Нельзя говорить напрямую о блокаде, но все-таки мы будем добиваться, чтобы комментарии по поводу строительства атомной станции в этом документе были минимум двусмысленными, точными. У нас нет никаких ультиматумов, просто мы объясняем своим коллегам и делаем это с успехом, поскольку аргументы за нами. Это очень важно, так как если, с одной стороны, мы помогаем Беларуси в облегчении визового режима, в открытости, то в этом плане мы не будем делать никаких уступок. Ведь здесь ситуация движется в негативном направлении - здесь можно говорить, делать заявления, но никто не обращает внимания».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 23 ноября так ответил на вопрос о перспективах сотрудничества ЕС и Беларуси:

- Мы всегда говорим, что мы хотели бы видеть в Беларуси открытое общество. Мы обсуждаем, уже почти завершены переговоры о облегчении визового режима, соглашение по этому поводу почти готовое, соглашение о реадмиссии тоже. В конце концов это будет означать более дешевые визы для белорусов. До сих пор россияне платят за шенгенские визы 35 евро, а белорусы - 60, что несправедливо. Хочу отметить, что мы действительно поддерживаем проекты сотрудничества с Беларусью.

Но с другой стороны, я должен добавить с нашей литовской национальной точки зрения, что мы никогда не согласимся, никогда не примиримся со строительством в Беларуси атомной электростанции, и я верю, что это общий европейский подход, насколько я знаю отношение Европейской комиссии.

Это строительство началось в 2009-м, много времени прошло. Тем не менее оно делается с нарушением всех стандартов, норм и принципов, и это остается проблемой не только двусторонних отношений, это действительно прецедент. Еще один последний случай, который показывает, что не все в наших отношениях является терпимым и мирным.

Мы действительно не рады, что наши восточные партнеры проводят военные учения у наших границ. Недавние учения «Запад-2017» были уникальными в плане интеграции Беларуси в российский сценарий и реализацию учений. И мы не рассматриваем эти действия как особенно дружеские. Эти аспекты показывают, что не все так позитивно в наших отношениях. Но белорусы должны сами решать, какими будут эти отношения в будущем.