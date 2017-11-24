«ДНР» против «ЛНР»: Захват с переворотом 8 24.11.2017, 11:34

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Игорь Плотницкий

Война между «ДНР» и «ЛНР» стала полной неожиданностью для Кремля.

Начиная с утра вторника Луганск напоминал Крым периода «русской весны». На улицах — люди в форме и военная техника, которые, однако, никак не мешали течению обыденной жизни. Их интересовали исключительно административные здания, в первую очередь бывшая областная госадминистрация, где вплоть до четверга находились глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий и лояльные ему чиновники, а также ГТРК «ЛНР», вещание которой было прекращено еще во вторник, пишет «Новая газета».

Достаточно быстро стали понятны две вещи. Во-первых, среди «людей в форме» были как сотрудники МВД «ЛНР», так и силовики из самопровозглашенной «Донецкой народной республики», в том числе спецназ министерства госбезопасности (МГБ) «Витязь». Во вторник вечером в Луганск из Донецка прибыла колонна военной техники в несколько десятков грузовиков. Во-вторых, формальной причиной произошедшего была антитеррористическая операция, которую возглавил министр внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет, отказавшийся признать собственную отставку.

Это далеко не первый конфликт между Плотницким и луганскими силовиками, и надо сказать, что Игорь Корнет всякий раз оказывался на стороне оппонентов главы самопровозглашенной республики. Так, в октябре 2015 года был арестован министр топлива Лямин, после чего Плотницкий неудачно пытался отстранить от должности главу МГБ Леонида Пасечника.

В августе 2016 года произошло покушение на самого Плотницкого — он выжил после подрыва автомобиля. После этого он заявил о попытке переворота с участием силовиков самопровозглашенной республики. «Премьер-министр» Геннадий Цыпкалов был арестован, а впоследствии найден повешенным в камере. Его смерть была квалифицирована как самоубийство.

Публичная часть кампании по отстранению от должности Игоря Корнета началась в октябре 2017 года, когда прямо на заседании Народного совета он был обвинен в том, что незаконно занимает частный дом в Луганске, несмотря на то что его владелица неоднократно обращалась с жалобами. В начале ноября Корнета из этого особняка публично выселили — и тоже под камеры. Все эти действия сотрудников прокуратуры активно транслировала ГТРК «ЛНР».

Наконец, в понедельник, 20 ноября, Корнет был официально отстранен от должности министра внутренних дел решением Совета министров и суда. Сообщалось о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Поэтому вполне логично, что фактически возглавивший вооруженный переворот Игорь Корнет назвал в числе своих главных оппонентов главу ГТРК «ЛНР» Анастасию Шуркаеву, а также «руководителя администрации» главы «ЛНР» Ирину Тейцман и «начальника охраны главы республики» Евгения Селиверстова. Они, как это часто бывает в самопровозглашенных республиках Донбасса, были объявлены агентурой украинских спецслужб. При этом имя самого Плотницкого в негативном ключе, что характерно, открыто не называлось.

В среду Игорь Корнет и лояльные ему силовики из Луганска и Донецка задержали более 50 человек, включая генерального прокурора «ЛНР» Виталия Подоброго и военного прокурора «ЛНР» Сергея Рахно и их заместителей. Людей увели, а после того, как сотрудники МВД «ЛНР» опросили сотрудников прокуратуры «ЛНР», большая часть задержанных была отпущена. Еще часть сотрудников прокуратуры начали давать показания на свое руководство. Сообщалось также о задержании Тейцман и Шуркаевой, но эта информация не подтвердилась.

МГБ «ДНР» подтвердило, что совместно с МВД «ЛНР» провело на территории «Луганской республики» успешную спецоперацию по выявлению украинских диверсантов. При этом, что характерно, диверсанты, по версии донецких спецслужб, занимались преимущественно дискредитацией высокопоставленных сотрудников силового блока «ЛНР» — читай Корнета.

В четверг в полдень автомобильный кортеж, в котором находятся глава самопровозглашенной «Луганской народной республики», руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал из Луганска. Правительственные здания при этом по-прежнему были оцеплены вооруженными людьми, предположительно сотрудниками МВД «ЛНР» и министерства госбезопасности соседней «Донецкой народной республики». Но штурма, который в четверг утром казался неизбежным, не произошло.

Если Игорь Плотницкий благополучно доберется до Москвы, то наверняка попытается получить политическую поддержку.

Тем более что единого центра принятия решений по самопровозглашенным республикам Донбасса, судя по всему, в РФ нет. Неофициально их курирует помощник президента РФ Владислав Сурков. Но есть еще представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по реализации Минских соглашений Борис Грызлов. Кстати, попытка отстранения Плотницкого от власти произошла через несколько дней после того, как он наряду с главой «ДНР» Александром Захарченко впервые официально разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о необходимости активизации обмена пленными с Украиной по формуле «Всех на всех».

Подпись Плотницкого стоит под Минскими соглашениями, и, поскольку «ЛНР» не признана ни одним участником Нормандского формата, в том числе и Россией, получается, что именно Игорь Плотницкий — гарант их выполнения Луганском. Как обходить этот казус в случае отстранения его от власти, неясно. Как совершенно не ясна и судьба обмена пленными, который активно готовился сторонами. Очевидно, эта тема поднималась и во время телефонного разговора президентов РФ и США, где обсуждалась ситуация на Украине, в Сирии и в Северной Корее.

Словом, даже если определенные группы влияния в Кремле и имели план фактического объединения «ДНР» и «ЛНР» под эгидой Донецка, момент для его реализации выбран, мягко говоря, не самый удачный.

«ДНР» против «ЛНР»: интрига в том, сможет ли Игорь Плотницкий удержаться или уступит вотчину напирающему с запада Александру Захарченко

Конечно, это результат долгого и до предела обострившегося конфликта между Плотницким и Корнетом, но очевидно, что пока Москва не захотела или не смогла найти для него эффективного решения.

Технически сценариев может быть три.

Возвращение Плотницкого и восстановление им контроля над силовым блоком «ЛНР».

Замена Плотницкого на представителя луганского «истеблишмента» при сохранении сложившейся структуры власти в самопровозглашенной республике.

Объединение «ДНР» и «ЛНР» и создание на их месте какой-нибудь «Новороссии», за что давно выступает Александр Захарченко.

Главный промежуточный результат, однако, в том, что ни один из этих сценариев не будет способствовать реализации Минских договоренностей, а третий вариант фактически ставит на них крест.

А В ЭТО ВРЕМЯ В КИЕВЕ

22 ноября, из-за обострения ситуации в Луганске, Петр Порошенко срочно созвал заседание Военного кабинета СНБО — совещание с руководителями силовых ведомств, где, в частности, слушался вопрос о «незаконном пересечении российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащении случаев провокаций со стороны боевиков». Решения, принятые на заседании Военного кабинета, публичной огласке не подлежат. Кроме ожидаемого заявления Порошенко: «Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения» — никакой информации от властей пока не последовало.