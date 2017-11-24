Из-за чего Чиж поссорился с Румасом 2 24.11.2017, 11:43

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Фото: pressball.by

Подробности последнего заседания Белорусской федерации футбола.

Вечером 23 ноября состоялся внеочередной исполком Белорусской федерации футбола, на котором заслушивали информацию о решении Апелляционного комитета БФФ по поводу скандального матча БАТЭ – «Слуцк», пишет gazetaby.com.

Напомним, что эта игра завершилась победой борисовчан со счетом 6:0. Однако впоследствии появились претензии по поводу «неправомочного участия» в матче вратаря хозяев Сергея Веремко (был внесен в заявку, но на поле не выходил).

Дисциплинарный комитет БФФ принял решение наказать БАТЭ техническим поражением. Однако апелляционный комитет федерации этот вердикт отменил и вернул борисовчанам три очка, что кардинально сказалось на перспективах распределения медалей чемпионата, который финиширует 26 ноября.

Конкуренты БАТЭ попытались добиться того, чтобы «приговор» был пересмотрен еще раз. Заседание исполкома проходило за закрытыми дверями, поэтому детали происходившего на данный момент неизвестны. Точно можно сказать, что решение апелляционного комитета оставлено в силе.

После заседания у главы федерации Сергея Румаса состоялся разговор на повышенных тонах с владельцем минского «Динамо» Юрием Чижом. Если бы у БАТЭ отобрали три очка, то столичный клуб за тур до финиша занимал бы первое место в таблице и имел прекрасные шансы получить «золото».

Как пишет «Трибуна», до журналистов долетели только обрывки фраз. Одна из них принадлежит Румасу, который почти кричал на Чижа:

– Юрий Саныч, неужели вы возьмете эти медали?

Спустя минуту мимо крыльца федерации пронесся автомобиль Чижа. Скорость была примерно такой, на какой в марте 2016-го задерживали бизнесмена правоохранительные органы. Тогда глава КГБ Валерий Вакульчик говорил, что ехал владелец «Трайпла» со скоростью 220 километров в час. По словам вахтера Дома футбола, Чиж уходил злющим…

«Трибуна» также приводит комментарии некоторых членов исполкома БФФ. Председатель Могилевской федерации футбола Анатолий Глаз сказал:

– Какие очки? За что снимать? Вчера готовился к заседанию и читал в словаре Ожегова определение слова «участие». Там написано, что это «действие по достижению цели». А какое у Веремко было действие? На скамейке сидел. Чушь, понимаете?

Зампред федерации футбола Гродненской области Франц Летяго добавил:

– Знаю ли я инициаторов [заседания исполкома]? Конечно, знаю. Кто? Те, кто борется с БАТЭ за первое место. В очных матчах не смогли доказать – решили так. Ну, догадались?

В комментариях к публикациям на «Трибуне» пользователи высказали диаметрально противоположные мнения по поводу итогов заседания исполкома БФФ:

Butcheriha: «Это так низко и ничтожно вымаливать это наказание, особенно низки гуря (Сергей Гуренко, главный тренер минского «Динамо» – прим. ред.) и чиж, тошнит от них и их соратников. Ниразу не фанат батэ. Просто поддерживаю адекватных людей».

Crusader: «Жалкая федерация. Ни яиц, ни мозгов!»

Plumbum: «Чувствую, веселое в этом году будет награждение по окончанию сезона, как оно там называется ))) Может, драки будут )))»

Stranick: «аааааааааа капский (председатель правления ФК БАТЭ – прим.ред.) опять всех купил какие все продажные».

Valeralavr: «Минчанам нужно было попробовать,хоть один раз,победить Борисовчан на футбольном поле и сейчас бы не было ни каких проблем».