Австралийка получила «лучшую в мире» работу 6 24.11.2017, 11:51

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В контракт входит посещение люксовых курортов в разных странах.

Австралийка Сорель Амор в ходе конкурса получила работу в туристической компании, которая, как уверяет пресса, является "лучшей в мире". За данное место боролись 17 тысяч претендентов, сообщает korrespondent.net.

Cогласно контракту, девушка должна была в течение трех месяцев объехать двенадцать люксовых курортов. При этом на карманные расходы ей выделили 40 тысяч долларов и разрешили взять с собой друга.

Австралийка отметила, что наибольшее впечатление на нее произвели замок в Шотландии, курорты на Багамах, Бали и в Хорватии. А также в Марокко, на островах Фиджи, в Испании, Коста-Рике и Китае. При этом девушка останавливалась исключительно в лучших местных отелях.

Известно, что Сорель является не только опытным путешественником, но также и фотографом. В ходе своего путешествия она постоянно фотографировала и публиковала снимки с экзотических точек планеты.