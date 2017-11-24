Александр Мех: Беларусь должна вернуть под свой контроль газотранспортную систему 3 24.11.2017, 11:56

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Александр Мех

Фото: «Радыё Свабода»

Только тогда наша страна сможет диверсифицировать поставки газа.

Уход от монополии «Газпрома» при поставках российского газа в Беларусь возможен с 2025 года при создании общего рынка газа в ЕАЭС. Об этом заявил первый замминистра энергетики Виктор Каранкевич, пишет «Завтра твоей страны».

Проект программы формирования общего рынка предусматривает возможность приобретения газа на различных площадках или посредством проведения различного рода торгов либо путем заключения долгосрочных контрактов непосредственно с производителями природного газа.

— В том числе с поставщиками как в России, так и в Казахстане, — подчеркнул чиновник.

Какие изменения может принести Беларуси демонополизация поставок газа от «Газпрома» и может ли наша страна в перспективе рассчитывать на поставки топлива из-за пределов ЕАЭС?

Специалист в области энергетики Александр Мех, бывший сотрудник «Белтрансгаза» считает несерьезными слова замминистра энергетики. По его мнению, с момента продажи белорусской газотранспортной системы все потоки топлива на территории нашей страны полностью контролируются российской стороной.

— Мы можем покупать газ где угодно, в том числе и в Казахстане. Но факт остается фактом: газотранспортная система — трубопроводы большого и малого диаметра, которые подводят газ к нашим городам и селам, к нашим предприятиям, — все это принадлежит другой стране. И эта страна — Россия, которая полностью контролирует поставки газа. Без ее ведома ни один кубометр газа не попадет в Беларусь, — подчеркивает Александр Мех.

Эксперт убежден, что продажей газотранспортной системы белорусские власти обрекли на зависимость от России не одно поколение белорусов.

— Только возвращение газотранспортной системы под контроль нашей страны позволит нам всерьез задумываться о диверсификации поставок газа, — резюмирует собеседник.