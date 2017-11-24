В Гомеле рабочий добился с нанимателя компенсации 8 24.11.2017, 11:59

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Анатолий Поплавный

Анатолия Поплавного уволили с предприятия в предпенсионном возрасте.

23 ноября слесарь-инструментальщик совместного ОАО «Гомелькабель» Анатолий Поплавный в суде Железнодорожного района Гомеля взыскал с работодателя 100 рублей морального вреда в связи с незаконным прекращением трудового контракта и увольнением с работы в предпенсионном возрасте. Выиграть иск рабочему помогал независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в регионе, пишет gomelspring.org.

5 марта ОАО «Гомелькабель» прекратило с рабочим трудовые отношения по п.2 статьи 35 Трудового кодекса (истечение срока трудового контракта). С помощью своего профсоюза слесарь-инструментальщик обратился в суд с иском о незаконности увольнения, где по решению суда он был восстановлен на работе в прежней должности с оплатой вынужденного прогула.

По словам Анатолия Поплавного, незаконное увольнение повлекло за собою причинение ему значительного морального вреда, вызванного перенесенными унижениями, страхом за свое будущее и невозможностью содержать семью.

«Увольнение с работы за два года до пенсии унизило мое человеческое и гражданское достоинство, заставило ощутить свою беззащитность перед произволом и вседозволенности нанимателя, от которого я нахожусь в экономической зависимости, усомниться в действенности принципа законности и справедливости. Я был поставлен в условия отчаянности и безысходности», - написал суду рабочий.

Представители ОАО «Гомелькабель» в суде иск признали частично, просили суд ограничиться 10 рублями. Судья суда Железнодорожного района Гомеля Галина Черношей удовлетворила заявленный моральный вред в размере 100 рублей.

Правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко, оказывающий рабочему помощь в суде отметил, что судебная практика по аналогичной категории трудовых дел одинаковая, по делам о незаконном увольнении суды больше одного миллиона старыми (сегодня 100 руб.) не взыскивают.

«В нашей практике были случаи, когда работник не согласился с размером морального вреда, взысканного судом первой инстанции в его пользу и обжаловал решение. Кассационная инстанция размер вреда посчитала завышенным, снизив его еще на треть», - поделился своей практикой профсоюзный юрист.