В Минске появился памятник Владимиру Короткевичу 1 24.11.2017, 12:08

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Скульптурная композиция изображает великого белорусского писателя в расцвете молодости.

В Минске появился памятник белорусскому писателю Владимиру Короткевичу, об этом в соцсетях рассказал бизнесмен Андрей Эзерин.

По чьей инициативе и кто установил памятник, изображающий молодого Владимира Короткевича – пока не ясно. Но радует сам факт, пишет kyky.org.

Памятник Владимиру Короткевичу Минкульт планировал установить еще в 2010-2011 годах. И, наконец, установил: в Осмоловке, напротив продюсерского центра «Спамаш».

В центре «Спамаш», которому, к слову, и принадлежит скульптура, пояснили, что это не памятник, а скульптурная композиция «Посвящение поэту», автор которой – Владимир Слободчиков.

Владимир Иванович рассказал журналистам, что прообразом скульптуры стал портрет Короткевича в молодости: «Но это не памятник в честь великого поэта и писателя. В этом месте другая среда, другие условия. Честно говоря, меньше всего хотелось бы, чтобы эта скульптурная композиция заменила настоящий памятник Владимиру Семеновичу, который давно пора поставить в Минске».

Официально скульптурную композицию «Посвящение поэту» представят в ближайшее время на торжественном открытии продюсерского центра «Спамаш».