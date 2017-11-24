Крик души учителя: В этом сумбуре забываешь, как тебя зовут 14 24.11.2017, 12:20

3,040

Белорусских учителей перегружают бумажной работой.

Несколько лет назад Лукашенко потребовал освободить учителей от «несвойственных им функций», чтобы педагоги занимались только своим делом – «передачей знаний, и обучением детей, и воспитанием их». Снизилась ли бумаготворческая нагрузка на педагогов, Intex-press рассказали барановичские учителя.

«Хорошо, что хоть на сон часов шесть остается»

Ольга, учитель русского языка и литературы, классный руководитель:

– На мой взгляд, ни учителям-предметникам, ни тем более классным руководителям работу за последнее время ничуть не облегчили. Если с количеством бумаг, которые я должна вести как учитель русского языка и литературы, можно мириться, то классное руководство – это настоящий кошмар.

Взять, к примеру, начало учебного года. В сентябре не знаешь, за какой документ браться в первую очередь. Социальные педагоги требуют сдать соцпаcпорт класса, а для этого мне надо обзвонить всех родителей, узнать, не изменились ли у них адреса, телефоны, не развелись ли они, не стала ли их семья малообеспеченной и т.д.

Также надо собрать информацию, в каких кружках и секциях будут заниматься ученики, по каким дням и в какое время. И не дай бог у тебя в классе будет ученик, который никуда не ходит. Аналогичная ситуация с питанием. Если хоть один ребенок не ест в школе, классного руководителя могут лишить надбавки.

Еще надо составить план воспитательной работы на год, листов так на 10 (а в конце учебного года – отчет), собрать чеки об оплате за учебники, медсправки детей.

В начале учебного года надо также обойти всех учеников по месту жительства и оформить каждое посещение в специальную тетрадь. В классах сейчас почти по 30 человек, и эта писанина занимает все свободное время. Хорошо, хоть на сон часов шесть остается.

«Где ваши веники?»

Сдашь это все в сентябре – октябре, и вроде должно стать легче, но нет. Как минимум раз в четверть надо провести родительское собрание (по каждому надо писать протокол), каждый месяц собрать деньги на питание (а некоторые родители рассчитываются раз в неделю), обеспечить присутствие детей на шестом школьном дне, выполнить план по сбору макулатуры.

Никто не отменял и дежурство на школьных дискотеках, подписку, всеобуч (когда ты должен обойти один-два многоэтажных дома и переписать всех проживающих там детей), экскурсии, уборку пришкольной территории.

С уборкой вообще история интересная: в журнал ее записывать нельзя. Когда приходит санстанция, администрация школы предупреждает, чтобы прятали веники. А когда санстанция уходит – «Почему ваш участок не убран? Где ваши веники?».

«Облегчили, называется, работу»

А, например, проверки… Допустим, по плану в школе должна быть фронтальная проверка. Учителя нервничают, готовятся, ведь знают, что каждую бумажку проверят. Так до фронтальной проверки школу еще «трясет» методический кабинет. Говорят, в стране сокращают количество проверок и проверяющих, а у нас, в системе образования, все, похоже, наоборот.

Ввели электронные журналы и дневники. Для родителей это, может, и хорошо, но только не для педагогов. Как выставлять в них отметки? Планшеты нам никто не давал, да и в школе нет вай-фая.

Бежать в кабинет информатики некогда, ведь на перемене надо или детей в столовую вести, или дежурить. Вот и делаем двойную работу – выставляем отметки в бумажный журнал, переписываем себе в блокнот, приезжаем домой, включаем компьютер и переписываем отметки в электронный журнал. Облегчили, называется, работу.

Все так и осталось

Иногда от разных новшеств становится страшно. Недавно нам сказали, что в нашей школе, как и во многих других, собираются устанавливать турникеты – чтобы дети входили в учебные заведения по специальным карточкам. Мне и остальным классным руководителям надо обзвонить всех родителей, рассказать, зачем это делается, сообщить стоимость такой услуги и спросить их мнение. Звонки, конечно, за наш счет. Позвонишь одному родителю, и разговор минут на 15 затягивается. Я ему про турникеты, а он мне: «А как там мой Ваня? Как у него с математикой?» и т.д.

Удерживать все эти звонки, сведения в голове никогда в жизни не получится, поэтому я все заношу в ежедневники. В одном – финансовые вопросы (деньги на питание, на ремонт, на экскурсии), в другом – макулатура, в третьем – текущие дела (например, те же турникеты) и т.д.

В общем, как были завалены классные руководители бумагами и далеко не учительскими функциями, так все и осталось.

«Круглый год – одни планы и отчеты»

Светлана, педагог-психолог:

– В моей работе документов за последние годы точно не стало меньше. Одних журналов я должна вести штук пять! В один записываю диагностику, в другой – консультации и т.д. Например, провела консультацию с родителями, записала в журнал – кого и когда консультировала, на какую тему. Отдельно на каждую такую консультацию надо оформить протокол, в котором изложить ее содержание. Реальной работы минут на 10, а писанина занимает больше часа. И это только одна консультация! За неделю я их провожу по 10–15, и консультирование – маленькая часть моей работы.

Еще надо работать с детьми, семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОПами). На каждого ребенка или семью – отдельная папка. Вместе с социальным педагогом я посещаю семьи по месту жительства, провожу диагностику, индивидуальные и групповые занятия, а потом все это оформляю – пишу отчеты, характеристики, справки…

Никто не отменял и так называемые тематические недели – по профориентации, профилактике суицидов, на которые надо не только составить план, провести указанные в нем мероприятия, но и написать отчет. И так круглый год – одни планы и отчеты. Хуже всего то, что требования к оформлению всей этой документации постоянно меняются. Вот недавно нам сообщили, что методичка, по которой мы до этого работали, уже недействительна и надо все делать по-новому! Такое чувство, что нашу работу не только не облегчают, но и постоянно усложняют. Скоро с этими всеми бумагами времени на реальную работу с детьми, родителями не останется.

«Что ни шаг – то бумажка»

Татьяна, педагог социальный:

– Я уверена, что такого количества документов, как у социального педагога, нет ни у одного учителя. Даже классные руководители, которые жалуются, что их завалили бумагами, не заполняют и половины того, что мы. Наверное, на оформление всех документов у меня уходит две трети моего рабочего времени. И за последние годы в этом плане ничего не изменилось.

В сентябре со всех классных руководителей надо собрать данные по каждому ребенку, каждой семье (это называется социальный паспорт класса) и на основании этих данных сделать общий социальный паспорт школы, списки разных категорий детей и семей – приемные, опекунские, малообеспеченные и т.д.

Чтобы ничего не перепутать, надо очень постараться. По нескольку раз все пересчитываешь, голова идет кругом. Причем эти списки, социальные паспорта надо обновлять каждый квартал!

Мало того, что социальному педагогу надо работать с неблагополучными семьями (СОПами), что само по себе сложно в психологическом плане, каждый визит домой к таким семьям, каждую беседу, телефонный звонок надо фиксировать. Что ни шаг – то бумажка. На каждую такую семью у меня целая папка – планы работы с ней, отчеты, акты, характеристики… При этом все должно быть строго определенного образца!

«В этом сумбуре забываешь, как тебя зовут»

Отдельная тема – советы профилактики, обычно мы их проводим раз в месяц. Часа два длится само заседание, на котором мы обсуждаем поведение приглашенных детей, родителей. По каждому такому заседанию надо составить протокол – обычно у меня листов 7–10 получается, и трачу я на это дня два. Потом по каждому решению, принятому на совете профилактики, надо составить приказ по школе. Текст пишу я, потом отдаю секретарю.

Но при этом параллельно мне надо проводить беседы с детьми, посещать семьи на дому, консультировать учителей, родителей… И все эти действия тоже записывать, оформлять.

Как говорится, без бумажки ты букашка, и любая проверка оценивает твою работу в первую очередь по наличию документов, а не по реально сделанной работе.

Про переписку с разными инстанциями, которую приходится вести, вообще говорить не хочется. В управление по труду, занятости и соцзащите пишем запросы, состоят ли нерадивые родители наших учеников у них на учете, в ЖЭСы – есть ли задолженность по коммуналке… И это нужно делать регулярно. Иногда в этом сумбуре забываешь, как тебя зовут.